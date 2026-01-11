Prima pagină » Știri externe » Maduro face primele declarații din închisoarea americană. Ce mesaj a transmis fostul lider al Venezuelei

Maduro face primele declarații din închisoarea americană. Ce mesaj a transmis fostul lider al Venezuelei

Acuzați de trafic de droguri, printre altele, Maduro și soția sa, care au pledat nevinovați când au apărut în fața sistemului judiciar american luni, sunt încarcerați în Statele Unite, urmând o nouă audiere în martie.
Sursă foto: Hepta
Laurentiu Marinov
11 ian. 2026, 02:29, Știri externe

„Ne descurcăm bine. Suntem luptători”, a declarat Nicolas Maduro din celula sa din închisoarea din Statele Unite, conform spuselor fiului său într-un videoclip publicat sâmbătă de partidul de guvernământ din Venezuela, potrivit, potrivit Le Figaro. „Nu fiți triști”, le-a cerut el, de asemenea, avocaților săi să transmită, a adăugat Nicolas Maduro Guerra.

Acuzați de trafic de droguri, printre altele, Nicolas Maduro și Prima Doamnă Cilia Flores, care au pledat nevinovați când au apărut în fața sistemului judiciar american luni, au fost încarcerați în Statele Unite de atunci, înainte de o nouă audiere pe 17 martie.

Televiziunea de stat din Venezuela a difuzat imagini cu președintele interimar Delcy Rodriguez vizitând un târg agricol în Petare, un cartier important din Caracas, unde a avut loc și un mic miting pro-Maduro. „Nu ne vom odihni niciun minut până nu-l vom recupera pe președinte”, a declarat Rodriguez. „ Îl vom salva, desigur că o vom face”.

SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească Venezuela

La rândul său, Donald Trump a susținut că a „anulat” un nou atac american asupra Venezuelei datorită „cooperării” Caracasului și că Washingtonul intenționează să-și „dicteze” toate deciziile. Venezuela a replicat că țara nu este subordonată Washingtonului.

Sâmbătă, Departamentul de Stat al SUA a îndemnat toți cetățenii să nu călătorească în Venezuela și pe cei care sunt deja acolo să „părăsească țara imediat” din cauza unei situații de securitate „instabile”. Departamentul a invocat prezența „grupurilor de miliții armate, cunoscute sub numele de colectivos, care instalează bariere rutiere și percheziționează vehiculele în căutare de dovezi ale cetățeniei americane sau de sprijin pentru Statele Unite”, se precizează în mesaj.

 

