Un tânăr de 17 ani, arestat pentru un presupus plan de atac terorist asupra unui obiectiv NATO

Contactat de AFP, Serviciul de Securitate Internă (PST), responsabil cu combaterea terorismului, a confirmat că a efectuat o arestare, fără a da detalii despre suspiciunile care au motivat arestarea.

„El este suspectat în temeiul Codului penal, care se referă la pregătirea unui act terorist”, a declarat Line Nyvoll Nygaard, un oficial al serviciului.

În plus, referindu-se la „ancheta în curs”, un purtător de cuvânt al PST a refuzat să comenteze.

Potrivit NRK, care citează documente ale PST, suspectul a planificat un atac cu explozivi asupra Centrului de Război Comun al NATO din cartierul Jåttå din Stavanger, sud-vestul Norvegiei.

Înființat în 2003, acest centru este utilizat, printre altele, pentru instruirea și formarea personalului aliat și pentru organizarea exercițiilor militare majore ale Alianței Atlantice.

Născut și crescut în Norvegia, suspectul ar fi exprimat simpatii pentru gruparea Statul Islamic și ar fi fost văzut în școala sa cu un steag al acestei organizații islamiste radicale, a precizat același mijloc de informare.

Pus în arest preventiv pentru două săptămâni vineri, el respinge suspiciunile împotriva sa, a declarat avocatul său, Knut Lerum, pentru AFP.

Arestarea a avut loc joi în regiunea Rogaland (sud-vest), unde se află Stavanger.