Anxietate, depresie și risc suicidar: De ce rețelele sociale afectează mai ales adolescentele

Documentul, precizat de The Conversation, detaliază modul în care structura și logica economică a platformelor online profită de vulnerabilitățile specifice adolescenței, transformând „consumul” excesiv oferit de rețelele sociale într-un factor de risc pentru sănătatea mintală.

În adolescență, creierul este în continuare în dezvoltare, în special în zonele care reglează emoțiile, recompensele și impulsurile. În acest context, nevoia de validare socială și apartenență devine mai acută. Rețelele sociale răspund acestor nevoi prin mecanisme menite să capteze și să mențină atenția utilizatorilor. Algoritmii personalizați, notificările constante, derularea fără sfârșit și promovarea conținutului emoțional puternic creează un mediu din care adolescenții ies cu dificultate.

Expunerea prelungită și riscurile asociate cu rețelele sociale

Raportul subliniază că aceste mecanisme nu sunt lipsite de efecte. Dimpotrivă, ele pot agrava problemele de sănătate mintală deja existente. Un adolescent expus la conținut despre auto-vătămare, depresie sau imagini idealizate ale corpului riscă să fie bombardat repetat cu mesaje similare. Acest lucru poate duce la o spirală negativă. Această expunere prelungită este asociată cu scăderea stimei de sine, anxietate cronică, izolare socială, tulburări de somn și, în unele cazuri, gânduri suicidare.

Fetele sunt identificate ca fiind în mod special vulnerabile la aceste efecte. Ele prezintă o expunere mai mare la presiuni legate de aspectul fizic, fiind victime frecvente ale hărțuirii online. În mod firesc, ele sunt mai sensibile la feedback-ul social sub formă de comentarii și aprecieri. De asemenea, raportul evidențiază și riscurile sporite pentru adolescenții din comunitățile LGBTQIA+. Aceștia se confruntă deseori cu bullying online și stigmatizare, factori ce pot afecta grav sănătatea mintală.

Cercetătorii subliniază că relația dintre utilizarea rețelelor sociale și sănătatea mintală nu este simplă. Adolescenții deja vulnerabili emoțional tind să folosească mai mult aceste platforme. Algoritmii identifică și exploatează aceste slăbiciuni, oferind conținut care le poate agrava starea. Astfel, chiar dacă rețelele sociale nu generează propriu-zis problemele, pot contribui decisiv la intensificarea și prelungirea lor.

Calitatea timpului petrecut online și tulburările nocturne

Un alt aspect important evidențiat în raport este că nu doar timpul petrecut online este relevant. De fapt contează și modul în care este utilizat acest timp. Tipul de conținut consumat, implicarea emoțională, activitatea nocturnă pe platforme și expunerea constantă la stimuli digitali pot afecta grav calitatea somnului. Iar acesta este un factor esențial pentru echilibrul psihic în perioada de dezvoltare. Lipsa somnului, combinată cu presiunea socială online, creează un mediu propice pentru apariția sau agravarea problemelor mintale.

În concluzie, raportul Anses nu pledează pentru interzicerea rețelelor sociale, ci pentru o reconsiderare profundă a modului în care acestea sunt concepute și reglementate, în special pentru minori. Experții subliniază necesitatea unor platforme adaptate adolescenților, limitarea mecanismelor manipulative și responsabilizarea companiilor digitale. De asemenea, este esențial să existe un dialog între tineri, părinți, profesori și autorități, astfel încât mediul online să devină un spațiu mai sigur, care să nu afecteze sănătatea mintală a unei generații aflate în formare.