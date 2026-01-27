Cu sprijinul lui Macron, Franța avansează spre interzicerea rețelelor sociale sub 15 ani

Parlamentarii francezi au votat în favoarea unui proiect de lege care ar interzice accesul la rețelele sociale pentru copiii dub 15 ani, potrivit BBC.

Propunerea, susținută de președintele Emmanuel Macron, a fost aprobată cu o largă majoritate de Adunarea Națională a Franței.

Inițiativa legislativă merge acum în Senat, unde un vot final este așteptat în următoarele săptămâni.

Un răspuns ferm la îngrijorările privind sănătatea mintală a copiilor

Proiectul reflectă preocupările tot mai mari legate de impactul rețelelor sociale asupra sănătății mintale și emoționale a copiilor.

Dacă va fi adoptat, platforme precum Snapchat, Instagram și TikTok vor deveni inaccesibile utilizatorilor sub 15 ani.

Macron a descris votul drept un „pas major” și a cerut aplicarea rapidă a măsurii, începând cu următorul an școlar.

Susținătorii legii afirmă că rețelele sociale nu sunt inofensive și necesită limite legale clare.

Potrivit parlamentarilor, platformele prioritizează profitul în detrimentul bunăstării copiilor, alimentând anxietatea, izolarea și supraexpunerea.

Cum ar urma să funcționeze interdicția

Conform propunerii, autoritatea franceză de reglementare media ar urma să clasifice platformele în funcție de nivelul de risc.

Rețelele considerate dăunătoare ar fi complet interzise pentru minorii sub 15 ani, fără excepții.

Serviciile evaluate ca fiind mai puțin nocive ar putea rămâne accesibile, dar numai cu acordul explicit al părinților.

De asemenea, proiectul extinde restricțiile privind utilizarea telefoanelor mobile în școli.

Telefoanele sunt deja interzise în școlile primare și gimnaziale, iar noile reguli ar urma să se aplice și liceelor.

Un trend european mai larg

Decizia Franței urmează unor măsuri similare adoptate în Australia și unei dezbateri tot mai intense în Europa.

Mai multe state membre ale UE analizează restricții bazate pe vârstă, în timp ce Regatul Unit a lansat o consultare publică.

Dacă legea va fi adoptată, Franța va trebui să creeze un sistem solid de verificare a vârstei.

Încercări anterioare au eșuat după ce instanțele au decis că intrau în conflict cu legislația europeană.