Ce spune Ciprian Ciucu despre o posibilă candidatură la Președinția României

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat sâmbătă, întrebat dacă ia în calcul o candidatură la alegerile prezidențiale, că își dorește încă două mandate la conducerea Primăriei București.
Iulian Moşneagu
14 mart. 2026, 22:22, Politic

Întrebat dacă are ambiții de a candida la funcția de președinte al României, Ciucu a spus că prioritatea sa este să demonstreze că merită un nou mandat de primar general. „Eu, în primul rând, trebuie să demonstrez că merit să mai fiu o dată primar general”, a afirmat el într-o emisiune la Digi24.

Edilul a precizat că următorii doi ani vor fi dificili pentru administrația Capitalei.

„Mai am doi ani și vor fi doi ani grei. Avem niște probleme bugetare uriașe. Sunt niște reforme și niște proiecte care trebuie să se întâmple”, a spus Ciucu.

„Mi se potrivesc mai degrabă pozițiile executive din care să iasă ceva vizibil, palpabil, decât cele de reprezentare. Evident, este o onoare pentru oricine să fie președinte”, a declarat primarul.

Ciucu a evitat să răspundă clar dacă ar candida la alegerile prezidențiale. „Este mult până departe. Nu știu ce context, să n-am de ales”, a spus el.

Primarul general a subliniat că își dorește să rămână la conducerea orașului pentru încă două mandate.

„Îmi doresc încă două mandate de primar, pentru că lucrurile acestea se fac într-un ciclu de zece ani, care înseamnă transformare. Acum, în doi ani, poate o să reușim să facem câteva reparații la problemele bugetare pe care le avem”, a afirmat Ciucu.

