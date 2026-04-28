Prima pagină » Politic » Nicușor Dan: Partidele pro-europene nu vor guverna cu AUR. „Mă voi asigura că România nu va fi deviată de pe direcția pro-europeană”

Nicușor Dan: Partidele pro-europene nu vor guverna cu AUR. „Mă voi asigura că România nu va fi deviată de pe direcția pro-europeană”

Președintele României spune că va garanta menținerea direcției pro-europene a țării, în contextul tensiunilor politice și al speculațiilor privind posibile alianțe.
Nicușor Dan la Dubrovnik/captură video
Maria Miron
28 apr. 2026, 20:13, Politic

Aflat la Dubrovnik, unde participă la Summit-ul I3M (Inițiativa celor Trei Mări, un format de cooperare regională între state din UE din Europa Centrală și de Est), președintele României, Nicușor Dan, a comentat posibilele alianțe politice și direcția pro-europeană a țării.

Relația cu PSD, tratată la nivel instituțional

Întrebat despre o posibilă apropiere între PSD și AUR, în contextul în care Sorin Grindeanu ar fi „bătut palma” cu George Simion, șeful statului a spus că evaluarea trebuie făcută în plan instituțional, nu personal.

„Cred că noi vorbim de relații instituționale, nu de relații personale. Instituțional, e o evaluare pe care o fac. Au făcut un lucru bun că au votat azi programul SAFE. Iar toată evaluarea, pe toate lunile astea, e… în toate direcțiile”, a spus Nicușor Dan.

Scenariul numirii premierului, sub control prezidențial

Referitor la modul în care va garanta menținerea traseului european al României, în condițiile crizei politice și ale îngrijorărilor din plan social și financiar, președintele a invocat angajamentele partidelor.

„Da, în primul rând avem declarația partidelor. Nici unul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe antioccidentale AUR. Apoi, în acel scenariu în care eu voi avea de numit un prim-ministru… în acel scenariu, repet, mă voi asigura că lucrul acest nu se va întâmpla”, a declarat Nicușor Dan.

