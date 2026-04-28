Nicușor Dan: Partidele pro-europene nu vor guverna cu AUR. „Mă voi asigura că România nu va fi deviată de pe direcția pro-europeană”

Aflat la Dubrovnik, unde participă la Summit-ul I3M (Inițiativa celor Trei Mări, un format de cooperare regională între state din UE din Europa Centrală și de Est), președintele României, Nicușor Dan, a comentat posibilele alianțe politice și direcția pro-europeană a țării.
Întrebat despre o posibilă apropiere între PSD și AUR, în contextul în care Sorin Grindeanu ar fi „bătut palma” cu George Simion, șeful statului a spus că evaluarea trebuie făcută în plan instituțional, nu personal.
„Cred că noi vorbim de relații instituționale, nu de relații personale. Instituțional, e o evaluare pe care o fac. Au făcut un lucru bun că au votat azi programul SAFE. Iar toată evaluarea, pe toate lunile astea, e… în toate direcțiile”, a spus Nicușor Dan.
Referitor la modul în care va garanta menținerea traseului european al României, în condițiile crizei politice și ale îngrijorărilor din plan social și financiar, președintele a invocat angajamentele partidelor.
„Da, în primul rând avem declarația partidelor. Nici unul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe antioccidentale AUR. Apoi, în acel scenariu în care eu voi avea de numit un prim-ministru… în acel scenariu, repet, mă voi asigura că lucrul acest nu se va întâmpla”, a declarat Nicușor Dan.