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Cupa Mondială 2026: Suporterii Japoniei au curățat tribunele după meciul cu Olanda

Remiza spectaculoasă dintre Japonia și Olanda, scor 2-2, de la Cupa Mondială 2026, nu a oferit doar spectacol pe teren, ci și o nouă lecție de respect. După fluierul final, în timp ce suporterii olandezi și-au sărbătorit echipa și au părăsit stadionul, cei mai mulți dintre fanii japonezi au rămas în sectorul lor pentru a strânge gresturile rămase în tribune.
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Maria Miron
15 iun. 2026, 05:12, Sport
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Imaginile distribuite pe rețelele sociale îi arată pe suporterii niponi adunând ambalaje și resturi în saci de gunoi, continuând o tradiție care i-a făcut celebri la marile competiții internaționale.

„Fie că înving, pierd sau termină la egalitate, suporterii Japoniei lasă mereu o impresie pozitivă”, a remarcat un utilizator pe X.

Alți internauți au evidențiat contrastul dintre cele două galerii după încheierea partidei: „Fanii Olandei au sărbătorit și au plecat acasă. Dar suporterii Japoniei au rămas în tribune. Cu zâmbetul pe buze și saci în mâini, au curățat stadionul după meci”.

FIFA laudă gestul fanilor japonezi

Gestul suporterilor japonezi a fost remarcat inclusiv de FIFA, care a scris pe rețeaua X: „Fanii Japoniei fac ceea ce știu ei mai bine. După remiza incredibilă, 2-2, cu Olanda, suporterii Samurai Blue au demonstrat încă o dată manierele lor impecabile, făcând curățenie în tribune înainte de a părăsi stadionul din Dallas”.

O tradiție începută la Cupa Mondială din 1998

Fanii japonezi au fost observați pentru prima dată curățând tribunele la Cupa Mondială din 1998, găzduită de Franța. De atunci, gestul s-a repetat la fiecare ediție a turneului final, dar și la Jocurile Olimpice și alte competiții internaționale.

La Cupa Mondială din Qatar, în 2022, suporterii niponi au atras atenția după ce au rămas să curețe tribunele chiar și după victoria surprinzătoare cu 2-1 în fața Germaniei. Unii dintre ei au fost văzuți strângând gunoaiele inclusiv la meciul de deschidere al turneului, dintre Qatar și Ecuador, deși nu echipa lor era pe teren.

De ce fac curat fanii Japoniei?

Explicația ține de educație și cultură. În Japonia, elevii sunt obișnuiți încă din copilărie să își curețe singuri sălile de clasă și holurile școlilor, responsabilitatea pentru spațiul comun fiind considerată parte a procesului educativ.

„Aceste obiceiuri devin reflexe pentru mulți japonezi”, explica într-un interviu acordat BBC în 2018, citat de ESPN, profesorul de sociologie Scott North, de la Universitatea din Osaka.

Potrivit acestuia, „pe lângă conștientizarea importanței curățeniei și reciclării, curățarea spațiilor la evenimente precum Cupa Mondială este o modalitate prin care fanii japonezi își arată mândria față de stilul lor de viață și îl împărtășesc cu restul lumii”.

„Lasă locul așa cum l-ai găsit”

În cultura japoneză există și expresia „Tatsu tori ato wo nigosazu”, care poate fi tradusă prin „O pasăre nu lasă nimic în urmă” sau, mai liber, „Lasă locul așa cum l-ai găsit”.

Pentru suporterii niponi, curățarea tribunelor nu este un gest făcut pentru camerele de filmat sau pentru aplauze, ci o expresie a respectului față de ceilalți și față de spațiul public.

După aproape 30 de ani de la primul astfel de episod consemnat la un Mondial, suporterii japonezi continuă să arate că spiritul de respect poate fi văzut și în tribune, nu doar pe teren. Iar imaginile cu ei curățând tribunele continuă să facă înconjurul lumii, amintind că fair-play-ul nu se oprește la fluierul final.

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