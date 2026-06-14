Veștea răspunde acuzațiilor de „premier pucist” și respinge scenariul unui guvern făcut cu PSD împotriva PNL

Într-un interviu acordat pentru Antena 3 CNN, acesta a insistat că își dorește să conducă un executiv susținut de întreg Partidul Național Liberal și a respins ideea unei rupturi interne.

Declarațiile vin după ce în spațiul public au apărut acuzații potrivit cărora desemnarea sa ar putea conduce la o scindare a liberalilor și la formarea unei majorități alternative în Parlament.

Veștea: „Nu este corect să fii împins în brațele unei coaliții”

Întrebat dacă ar accepta să formeze un guvern bazat pe PSD, minorități și o parte dintre parlamentarii PNL, Veștea a evitat un răspuns direct privind scenariile politice și a transmis că obiectivul său este să obțină susținerea propriului partid.

„Eu cred că mâine voi avea forța de a-i putea convinge, de a pune țara pe primul plan, de a trata cu responsabilitate acest moment și de a-mi fi alături”, a declarat acesta.

Liberalul a subliniat că nu consideră normal ca un partid să își împingă propriii membri către alte formule politice.

„Cred că nu este corect din partea unui partid să fii împins în brațele unei coaliții în care să nu iei pe colegii tăi”, a afirmat Veștea.

Acuzat de trădare după acceptarea nominalizării

Veștea a spus că a acceptat desemnarea în urma discuțiilor cu președintele României și că a considerat că trebuie să își asume responsabilitatea momentului.

„A fost o decizie luată în urma discuțiilor purtate cu președintele României, care are responsabilitatea nominalizării unui prim-ministru”, a explicat el.

Totodată, liberalul a insistat că situația actuală nu este una confortabilă pentru el, dar că este dispus să meargă până la capăt.

Miza: reformele și stabilitatea guvernamentală

Adrian Veștea și-a argumentat poziția prin necesitatea continuării reformelor și a proiectelor asumate de România la nivel european.

Acesta a afirmat că fără o majoritate parlamentară solidă va fi dificilă implementarea măsurilor economice și finalizarea angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Nu cred astăzi, pe aritmetica existentă, că România își poate permite instabilitate”, a transmis el.

Veștea s-a declarat convins că viitorul guvern va obține votul Parlamentului și a precizat că se bazează în primul rând pe sprijinul colegilor săi din PNL.

„Pornesc de la suportul colegilor mei și am toată convingerea că este necesar ca Partidul Național Liberal să dea dovadă de responsabilitate”, a concluzionat acesta.