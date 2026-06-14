Veștea exclude înființarea unui nou partid politic: „Voi rămâne membru al PNL”

Prezent în direct la România TV, Veștea a declarat că nu intenționează să urmeze exemplul altor lideri politici care au părăsit partidele din care făceau parte pentru a lansa noi proiecte politice.

Declarația vine într-un moment în care în interiorul PNL există dezbateri privind situația sa politică și după apariția unor informații referitoare la posibile sancțiuni sau chiar la excluderea sa din formațiune.

„Nu cred că vom ajunge în această situație”

Întrebat dacă ia în calcul înființarea unui nou partid în cazul unei rupturi de PNL, Adrian Veștea a exclus un astfel de scenariu.

„Nu cred că vom ajunge în situația asta. Eu sunt un membru al Partidului Național Liberal”, a declarat acesta.

Politicianul a precizat că își vede viitorul politic în continuare în interiorul formațiunii din care face parte de mai mulți ani.

Potrivit lui Veștea, indiferent de funcția pe care o va ocupa în viitor, relația sa cu PNL nu se va schimba.

„Fie că voi rămâne un simplu membru, voi rămâne un membru al Partidului Național Liberal”, a afirmat el.

Reacție la discuțiile privind excluderea

Veștea a comentat și informațiile potrivit cărora conducerea partidului ar putea analiza excluderea sa.

Acesta a declarat că nu crede că liberalii vor ajunge la o măsură atât de radicală și a subliniat că nu a avut niciodată intenția de a părăsi partidul.

„Nu mi-am propus niciodată nici să plec”, a spus liberalul.

Totodată, el a admis că eventualele decizii disciplinare aparțin structurilor de conducere ale partidului, însă consideră că nu există motive pentru o astfel de sancțiune.

Apel la calm în interiorul PNL

Adrian Veștea a transmis că actualele dispute trebuie gestionate cu echilibru și dialog, evitând escaladarea conflictelor interne.

Liberalul a susținut că nu își dorește amplificarea tensiunilor și că rămâne concentrat asupra proiectelor politice și administrative pe care le are în vedere.

„Nu cred că Partidul Național Liberal, astăzi, poate discuta de așa ceva”, a afirmat el, referindu-se la posibilitatea unei excluderi.

Declarațiile sale vin într-un moment sensibil pentru PNL, în care discuțiile despre viitorul conducerii și poziționarea partidului în raport cu noua formulă guvernamentală continuă să provoace dezbateri în interiorul formațiunii.