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4 lucruri pe care nu ar trebui să le păstrezi niciodată în casă. Mulți oameni fac această greșeală

Locuința pare cel mai sigur loc, dar unele obiecte depozitate acasă pot atrage hoții, pot rămâne neacoperite de asigurare sau pot crea probleme legale. Specialiștii recomandă să eviți să ții acasă cel puțin patru categorii de bunuri.
4 lucruri pe care nu ar trebui să le păstrezi niciodată în casă. Mulți oameni fac această greșeală
Andreea Tobias
14 iun. 2026, 08:49, Știrile zilei
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De la lingouri de aur și bani cash la urne funerare, există obiecte pe care specialiștii recomandă să nu le depozitezi în casă, din motive de siguranță sau legale.

Un kilogram de aur valorează în prezent aproximativ 100.000 de euro și poate fi ascuns într-un spațiu mic. Tocmai de aceea este și ușor de furat. Hoții preferă adesea lingourile de aur în locul aparatelor electrice voluminoase, notează Bild.

În plus, asigurările de bunuri acoperă metalele prețioase doar dacă sunt păstrate într-un seif certificat. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât cerințele sunt mai stricte. O casetă de valori bancară, disponibilă de la aproximativ 70 de euro pe an, oferă o protecție mai sigură.

Banii cash, acoperiți doar până la o limită

Sumele mari de numerar păstrate acasă sunt vulnerabile în caz de spargere, incendiu sau inundație. Majoritatea asigurărilor de locuință acoperă numerarul doar până la 1.000-2.000 de euro. Tot ce depășește această sumă riscă să fie pierdut fără nicio compensație.

Documentele importante pot fi de neînlocuit

Certificatele de naștere, testamentele sau contractele notariale sunt greu sau imposibil de recuperat după un incendiu. Specialiștii recomandă păstrarea separată a originalelor și copiilor. Una dintre versiuni poate rămâne acasă, cealaltă într-un seif bancar sau la notar.

Urna funerară, interzisă în casă

Deși apare frecvent în filme, păstrarea urnelor acasă este ilegală în Germania și în multe alte țări. Legea impune înhumarea în locuri autorizate oficial. Cine depozitează o urnă acasă sau o îngroapă în propria grădină riscă o amendă.

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