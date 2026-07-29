Prima pagină » Știrile zilei » Pentagonul vrea să confiște telefoanele mobile ale soldaților după o alertă din Iran. Care este motivul

Pentagonul vrea să confiște telefoanele mobile ale soldaților după o alertă din Iran. Care este motivul

Pentagonul ia în considerare confiscarea telefoanelor mobile ale soldaților după un avertisment privind o țintire a Iranului. Comandamentul Central al SUA avertizează că videoclipurile soldaților de pe rețelele sociale oferă date de direcționare în timp real către Iran, ceea ce i-a determinat pe oficiali să ia în considerare confiscarea telefoanelor mobile de la trupele desfășurate în Orientul Mijlociu pentru a proteja securitatea operațională.
Pentagonul vrea să confiște telefoanele mobile ale soldaților după o alertă din Iran. Care este motivul
Sorina Matei
29 iul. 2026, 18:16, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Armata americană se pregătește să restricționeze sau să confiște telefoanele mobile de la trupele staționate în Orientul Mijlociu, în urma avertismentelor conform cărora videoclipurile încărcate online de soldați oferă date de direcționare în timp real forțelor iraniene, anunță Reuters.

Comandanții superiori avertizează că postările de pe rețelele de socializare și reportajele din mass-media care prezintă imagini din interiorul bazelor acționează drept evaluări ale Teheranului în privința pagubelor provocate de lupte.

Riscuri de transmitere de informații în timp real

Într-o notă internă trimisă pe 28 iulie, amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, a avertizat că serviciile secrete iraniene monitorizează platformele publice pentru a evalua precizia atacurilor cu rachete și drone.

Iranul știe că armele au fost folosite; cu toate acestea, forțele lor nu știu dacă au ratat la 50 de metri, au lovit o pistă goală sau au lovit cu succes o instalație aglomerată”, a scris Cooper, menționând că înregistrările publice elimină eficacitatea bruiajului electronic american.

Avertismentul a evidențiat un incident recent petrecut la baza aeriană Muwaffaq Salti din Iordania, unde un militar a filmat o evacuare către un buncăr folosind ochelari inteligenți Meta și a postat înregistrarea pe Instagram.

„Costul direct și inevitabil al acestor informații open-source ar putea fi măsurat în viețile membrilor serviciilor americane și ale rezidenților civili din țările vizate din Golf”, a adăugat Cooper.

Probleme operaționale și anxietatea familiilor

Forțele desfășurate în Iordania au fost deja informate că dispozitivele lor mobile ar putea fi confiscate în următoarele zile, măsuri similare fiind luate în considerare în întreaga regiune.

Deși purtătorii de cuvânt ai armatei au prezentat directiva ca un avertisment de rutină privind securitatea operațională, potențialele confiscări de dispozitive au stârnit îngrijorări în rândul familiilor militarilor care se bazează pe mesaje personale de la ofițeri.

Represiunile de securitate vin pe fondul creșterii numărului de victime în conflictul care a început pe 28 februarie, soldat cu 18 morți și peste 600 de răniți.

Parlamentarii democrați au făcut simultan presiuni asupra Pentagonului pentru a prezenta rapoarte detaliate privind pagubele aduse infrastructurii și stadiul anchetelor privind victimele civile, inclusiv atacul din 28 februarie asupra unei școli iraniene.

Recomandarea video

VIDEO: „E ca și cum un păianjen uriaș ar devora peisajul”. Cablurile de fibră optică folosite de armatele Rusiei și Ucrainei pentru controlul dronelor au împânzit pădurile și câmpurile de-a lungul liniilor frontului, cu un impact major asupra naturii
G4Media
Iată DOSARUL COMPLET de la Securitate al lui Dan Șucu, informatorul „Mircea Crișan”: „Voi respecta toate indicațiile” + „Timid, greoi în gândire, bâlbâit. Un mediocru necesar!”
GSP.ro
Un copil din Brăila a fost lovit în cap de un obiect căzut din cer în timp ce se plimba cu trotineta. Polițiștii anchetează de două luni incidentul
Gandul
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Cancan
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport
Libertatea a vorbit cu legendarul Michel Platini, care s-a retras la Cassis, pe malul Mediteranei. Cât costă să mănânci la restaurantul marelui „Platoche”
Libertatea
Mihaela Rădulescu a revenit în locul în care și-a pierdut partenerul. Ce s-a întâmplat după ce a aprins o lumânare?
CSID
Ofertă la Dedeman: camera auto Full HD cu Wi-Fi are preț tăiat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia