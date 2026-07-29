Pentagonul vrea să confiște telefoanele mobile ale soldaților după o alertă din Iran. Care este motivul

Pentagonul ia în considerare confiscarea telefoanelor mobile ale soldaților după un avertisment privind o țintire a Iranului. Comandamentul Central al SUA avertizează că videoclipurile soldaților de pe rețelele sociale oferă date de direcționare în timp real către Iran, ceea ce i-a determinat pe oficiali să ia în considerare confiscarea telefoanelor mobile de la trupele desfășurate în Orientul Mijlociu pentru a proteja securitatea operațională.