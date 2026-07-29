Armata americană se pregătește să restricționeze sau să confiște telefoanele mobile de la trupele staționate în Orientul Mijlociu, în urma avertismentelor conform cărora videoclipurile încărcate online de soldați oferă date de direcționare în timp real forțelor iraniene, anunță Reuters.
Comandanții superiori avertizează că postările de pe rețelele de socializare și reportajele din mass-media care prezintă imagini din interiorul bazelor acționează drept evaluări ale Teheranului în privința pagubelor provocate de lupte.
Într-o notă internă trimisă pe 28 iulie, amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, a avertizat că serviciile secrete iraniene monitorizează platformele publice pentru a evalua precizia atacurilor cu rachete și drone.
„Iranul știe că armele au fost folosite; cu toate acestea, forțele lor nu știu dacă au ratat la 50 de metri, au lovit o pistă goală sau au lovit cu succes o instalație aglomerată”, a scris Cooper, menționând că înregistrările publice elimină eficacitatea bruiajului electronic american.
Avertismentul a evidențiat un incident recent petrecut la baza aeriană Muwaffaq Salti din Iordania, unde un militar a filmat o evacuare către un buncăr folosind ochelari inteligenți Meta și a postat înregistrarea pe Instagram.
„Costul direct și inevitabil al acestor informații open-source ar putea fi măsurat în viețile membrilor serviciilor americane și ale rezidenților civili din țările vizate din Golf”, a adăugat Cooper.
Forțele desfășurate în Iordania au fost deja informate că dispozitivele lor mobile ar putea fi confiscate în următoarele zile, măsuri similare fiind luate în considerare în întreaga regiune.
Deși purtătorii de cuvânt ai armatei au prezentat directiva ca un avertisment de rutină privind securitatea operațională, potențialele confiscări de dispozitive au stârnit îngrijorări în rândul familiilor militarilor care se bazează pe mesaje personale de la ofițeri.
Represiunile de securitate vin pe fondul creșterii numărului de victime în conflictul care a început pe 28 februarie, soldat cu 18 morți și peste 600 de răniți.
Parlamentarii democrați au făcut simultan presiuni asupra Pentagonului pentru a prezenta rapoarte detaliate privind pagubele aduse infrastructurii și stadiul anchetelor privind victimele civile, inclusiv atacul din 28 februarie asupra unei școli iraniene.