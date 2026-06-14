Prima pagină » Politic » George Simion, primul șef de partid care reacționează la varianta Adrian Veștea premier: „Nicușor Dan a ignorat forurile PNL”

George Simion, primul șef de partid care reacționează la varianta Adrian Veștea premier: „Nicușor Dan a ignorat forurile PNL”

Liderul AUR, George Simion, este primul lider politic care a comentat informațiile privind posibila desemnare a lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Acesta a criticat dur modul în care ar fi fost luată decizia și a acuzat ocolirea mecanismelor interne de partid.
UDMR a aflat de la televizor decizia lui N. Dan. Liderul deputaților: Am crezut că vom fi consultați
UDMR a aflat de la televizor decizia lui N. Dan. Liderul deputaților: Am crezut că vom fi consultați
Fost președinte PNL: Tot ce face Nicușor Dan este împotriva interesului național
Fost președinte PNL: Tot ce face Nicușor Dan este împotriva interesului național
Adrian Veștea îl făcea praf pe Nicușor Dan în campanie. Acum, președintele îl desemnează premier
Adrian Veștea îl făcea praf pe Nicușor Dan în campanie. Acum, președintele îl desemnează premier
Ludovic Orban: „Nicușor Dan a încălcat de 2 ori Constituția”. Reacția fostului președinte PNL la desemnarea premierului
Ludovic Orban: „Nicușor Dan a încălcat de 2 ori Constituția”. Reacția fostului președinte PNL la desemnarea premierului
„Regret că nu am putut ajunge la un compromis rezonabil”. Eugen Tomac, după desemnarea lui Veștea drept premier
„Regret că nu am putut ajunge la un compromis rezonabil”. Eugen Tomac, după desemnarea lui Veștea drept premier
Oana Antipa
14 iun. 2026, 17:18, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Simion a susținut că numele lui Adrian Veștea ar fi fost avansat fără o decizie formală a conducerii Partidului Național Liberal.

Critici privind procesul de desemnare

Președintele AUR a afirmat că structurile statutare ale PNL nu ar fi fost consultate înaintea apariției informațiilor privind desemnarea lui Veștea.

„Fără ca cineva din PNL să-l propună pe Adrian Veștea și fără ca forurile statutare să fie consultate, se ajunge la astfel de decizii”, a declarat Simion.

Liderul AUR a susținut că o astfel de procedură reprezintă o ignorare a regulilor interne ale partidelor politice și a mecanismelor democratice.

Acuzații la adresa puterii

George Simion a legat subiectul desemnării premierului de criticile formulate anterior de AUR privind anularea alegerilor prezidențiale și deciziile instituționale din ultimii ani.

Acesta a afirmat că actualii decidenți politici demonstrează, în opinia sa, lipsă de respect față de partidele politice și față de principiile democratice.

„Să faci așa ceva în interiorul unui partid politic arată că nu-ți pasă de acele partide politice, nu-ți pasă de ordinea constituțională și democrație. Sunt aceiași oameni care au anulat alegerile. Istoria se scrie acum”, a declarat liderul AUR.

Veștea, în centrul speculațiilor politice

Declarațiile lui Simion vin pe fondul informațiilor apărute în spațiul public privind desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier.

Reacția lui George Simion reprezintă prima poziționare publică a unui lider politic cu privire la acest scenariu, într-un context în care negocierile pentru formarea viitorului Executiv continuă.

Anterior, Ilie Bolojan a reacționat la desemnarea lui Adrian Veștea, numind-o un „act ostil” din partea președintelui Nicușor Dan, având în vedere că aceasta a avut loc fără să existe consultări cu conducerea PNL.

Până la momentul actual, lideri politici precum Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor sau Dominic Fritz nu au transmis niciun punct de vedere.

Sursa video: TikTok/Rebeca Ofț

Recomandarea video

Cine este Adrian Veștea, al doilea premier desemnat de Nicușor Dan
G4Media
Gigi Becali dezvăluie cât l-a costat biserica abia sfințită din zona Pipera
GSP.ro
De ce Veștea. Calculele de culise din PNL, prezentate în exclusivitate de Gândul: “Este un blitzkrieg”
Gandul
Orașul din România în care o cabană la munte se vinde cu doar 5.750€ acum, în iunie 2026
Cancan
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Prosport
Pe cine se bazează Adrian Veștea în PNL. Calculele exacte ale votului în Parlament pentru cabinetul noului premier nominalizat | Culise
Libertatea
Câte minute trebuie lăsată ceafa de porc pe grătar. Experimentul realizat de chef Horia Manea
CSID
BREAKING. Eugen Tomac pleacă, Adrian Veștea vine. Ce mașini conduc cei doi politicieni
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia