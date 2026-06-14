George Simion, primul șef de partid care reacționează la varianta Adrian Veștea premier: „Nicușor Dan a ignorat forurile PNL”

Simion a susținut că numele lui Adrian Veștea ar fi fost avansat fără o decizie formală a conducerii Partidului Național Liberal.

Critici privind procesul de desemnare

Președintele AUR a afirmat că structurile statutare ale PNL nu ar fi fost consultate înaintea apariției informațiilor privind desemnarea lui Veștea.

„Fără ca cineva din PNL să-l propună pe Adrian Veștea și fără ca forurile statutare să fie consultate, se ajunge la astfel de decizii”, a declarat Simion.

Liderul AUR a susținut că o astfel de procedură reprezintă o ignorare a regulilor interne ale partidelor politice și a mecanismelor democratice.

Acuzații la adresa puterii

George Simion a legat subiectul desemnării premierului de criticile formulate anterior de AUR privind anularea alegerilor prezidențiale și deciziile instituționale din ultimii ani.

Acesta a afirmat că actualii decidenți politici demonstrează, în opinia sa, lipsă de respect față de partidele politice și față de principiile democratice.

„Să faci așa ceva în interiorul unui partid politic arată că nu-ți pasă de acele partide politice, nu-ți pasă de ordinea constituțională și democrație. Sunt aceiași oameni care au anulat alegerile. Istoria se scrie acum”, a declarat liderul AUR.

Veștea, în centrul speculațiilor politice

Declarațiile lui Simion vin pe fondul informațiilor apărute în spațiul public privind desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier.

Reacția lui George Simion reprezintă prima poziționare publică a unui lider politic cu privire la acest scenariu, într-un context în care negocierile pentru formarea viitorului Executiv continuă.

Anterior, Ilie Bolojan a reacționat la desemnarea lui Adrian Veștea, numind-o un „act ostil” din partea președintelui Nicușor Dan, având în vedere că aceasta a avut loc fără să existe consultări cu conducerea PNL.

Până la momentul actual, lideri politici precum Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor sau Dominic Fritz nu au transmis niciun punct de vedere.

Sursa video: TikTok/Rebeca Ofț