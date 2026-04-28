Ciprian Ciucu: Nu avem un „split”, ci un sistem ticăloșit și o mișcare reformistă

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, respinge ideea președintelui Nicușor Dan privind existența unui „split” între direcțiile proeuropene. Acesta afirmă că în realitate există o confruntare între un „sistem ticăloșit” și o „mișcare reformistă”.
Alexandra-Valentina Dumitru
29 apr. 2026, 00:42, Politic

„Nu avem un ‘split’. Avem un sistem ticăloșit care face totul pentru a-și păstra puterea, privilegiile și banii pe seama românilor și avem o mişcare reformistă care încearcă să țină țara pe linia de plutire”, a transmis Ciucu pe Facebook.

Ciucu a adăugat că nu vede o dilemă morală în această împărțire.

„Unde este dilema morală, că eu nu o văd? Acesta e ‘split-ul’. ‘Pro-european’ se referă la categoria a doua, cea cu linia de plutire”.

Declarația vine după ce președintele Nicușor Dan a spus, marți, la Dubrovnik, că în politica românească există „un split al celor două direcții proeuropene”, în contextul tensiunilor generate de moțiunea de cenzură depusă în Parlament.

Șeful statului a precizat că „față de moțiune, este un act administrativ, îmi păstrez echidistanța”.

Este „extrem de improbabil ca PSD să facă guvern cu AUR, așa cum a declarat si președintele PSD. Trebuie să-i luam în serios”, a mai spus Nicușor Dan.

