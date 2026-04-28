„Noi avansăm în scenarii”. Ce spune Nicușor Dan despre alegerile anticipate

Președintele Nicușor Dan a vorbit la Dubrovnik despre scenariul alegerilor anticipate:

„Noi tot avansăm scenarii, dar lista scenariilor le aveam de la început. Este extrem de improbabil. Nicio criză nu s-a terminat în anticipate. Nu trebuie luat in considerare”.

Președintele Nicușor Dan spune că marți s-au întâmplat două lucruri. „S-a depus o moțiune de cenzură și s-a votat 9 miliarde de euro pentru programul SAFE. Moțiunea era un scenariu așteptat. Salutăm direcția proeuropeană, ca proiectul să intre în procedura de contractare la MAPN. Am avut votul de azi care se datorează discuției de alaltăieri”.

Nicușor Dan spune că Ilie Bolojan este o persoană pe care o respectă, „o persoana foarte serioasă”.

„Ce am constatat: avem un split al celor 2 direcții proeuropene. Față de moțiune, este un act administrativ, îmi păstrez echidistanța”, a declarat președintele.

Șeful statului crede că este „extrem de improbabil ca PSD să facă guvern cu AUR, așa cum a declarat si președintele PSD. Trebuie să-i luam în serios”.

