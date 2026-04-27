Prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, va găzdui Summitul care va reuni liderii țărilor participante, ai țărilor asociate, oficiali din partea partenerilor strategici și instituțiilor financiare internaționale. Lideri și investitori din 45 de țări vin la Summit.

„În contextul unor schimbări globale profunde, marcate de remodelarea lanțurilor valorice globale și de schimbările rutelor comerciale, Inițiativa celor Trei Mări se impune din ce în ce mai mult ca o punte strategică de conectivitate cu o dimensiune globală clară, în special între Europa și Asia, prin Coridorul Mijlociu și IMEC”, anunță organizatorii.

Summitul efectiv va avea loc pe 28 aprilie la Hotelul Palace din Dubrovnik și va include semnarea acordurilor, o sesiune foto comună, declarații de presă, o sesiune plenară și o conferință de presă.

„Discuțiile se vor concentra pe transporturi, energie și conectivitate digitală, consolidarea securității energetice, dezvoltarea infrastructurii strategice și creșterea rezilienței și competitivității Uniunii Europene. Se va pune un accent deosebit pe rolul instituțiilor financiare și al capitalului privat în implementarea proiectelor cheie”, anunță cabinetul premierului croat.

Pe 28 aprilie, marți, premierul Croației, Andrej Plenković va avea începând cu ora 10.30, ora locală, întâlniri bilaterale cu următorii:

premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu,

secretarul de stat pentru Energie al SUA, Chris Wright

președintele Consiliului de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei, Borjana Krišto

Președintele Muntenegrului, Jakov Milatović

Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki

Prim-ministrul Ucrainei, Yulia Sviridenko

Andrej Plenković va semna și o serie de acorduri în domeniul energiei, transporturilor, tehnologiei, finanțelor și politicii fiscale.

După ce la Hotel Palace vor fi întâmpinați șefii de delegații și după fotografia comună, va începe efectiv Summitul Inițiativei Celor Trei mări.

Cuvântul de deschidere îl va avea premierul Croației, Andrej Plenković și președintele Republicii polone, Karol Nawrocki.

În programul oficial al lui Andrej Plenković nu este inclusă vreo întâlnire bilaterală cu președintele României, Nicușor Dan.

La ora 17.00, ora locală, va avea loc Conferință de presă susținută de Prim-ministrul Andrej Plenković, Președintele Republicii Polone Karol Nawrocki și Președintele Republicii Slovace Peter Pellegrini.

Ulterior, începând cu ora 18.00, ora locală, premierul Croației, Andrej Plenković, are întâlniri bilaterale și cu următorii:

președintele Republicii Slovace Peter Pellegrini,

președintele Republicii Lituania Gitanas Nausèad

cancelarul Federal al Republicii Austria, Christian Stocker

A doua zi, miercuri, pe 29 aprilie, activitatea se concentrează pe Forumul de Afaceri.

Forumul de Afaceri se desfășoară și el 28 și 29 aprilie la Hotelul Valamar Lacroma, cu participarea a peste 1.200 de factori de decizie, lideri de afaceri, investitori și reprezentanți ai instituțiilor financiare din numeroase țări. Programul se concentrează pe transporturi, energie, industria digitală, tehnologii cu dublă utilizare și finanțe. Panelul liderilor va avea loc pe 29 aprilie, în aceeași locație. Forumul confirmă un interes puternic pentru spațiul economic dintre Marea Baltică, Marea Adriatică și Marea Neagră – o piață de aproximativ 120 de milioane de locuitori cu un PIB total de 3,5 trilioane de euro în 2025.

Nicușor Dan, președintele României, este menționat în agenda croată, doar prin participarea la discuțiile de la Forumul de Afaceri.

„Discuție moderată la care participă prim-ministrul Andrej Plenković, președintele Republicii Polone Karol Nawrocki, președintele Republicii Lituania Gitanas Nausèada, președintele Republicii Cehe Petr Pavel, președintele Republicii Letonia Edgars Rinkēvičs, președintele Republicii Slovace Peter Pellegrini, președintele Republicii Elene Konstantinos Tasoulas, președintele România Nicusor Dan și președintele Parlamentului Republicii Estonia Lauri Hussar”.

De altfel și Palatul Cotroceni menționează participarea lui Nicușor Dan doar marți, la ora 15.30, ora României, la Summitul Inițiativei celor Trei Mări, la cina de lucru oferită de premierul croat de la ora 21.00, și la dezbaterea de a doua zi, miercuri, ora 10.00, la Forumul de Afaceri.