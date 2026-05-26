Croația afirmă că Ucraina este „mai mult decât pregătită” să deschidă primul cluster de negocieri pentru aderarea la UE în iunie

Ucraina este pe deplin pregătită să deschidă primul grup de lucru din cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, iar Croația se așteaptă ca acest lucru să aibă loc în iunie 2026.
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
26 mai 2026, 14:19, Știri externe
Declarațiile au fost date de Andreja Metelko-Zgombić, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Croației, înainte de începerea reuniunii Consiliului Afaceri Generale al UE de la Bruxelles, potrivit European Pravda. 

Croația se așteaptă ca primul capitol de negociere din cadrul discuțiilor privind aderarea Ucrainei la UE să fie deschis în luna iunie.

„Croația continuă să afirme că Ucraina este mai mult decât pregătită să deschidă primul capitol, și ne așteptăm cu adevărat ca acest lucru să se întâmple în iunie”, a declarat Metelko-Zgombić.

Ea a adăugat că Croația se așteaptă ca „niciun stat membru să nu aibă obiecții suplimentare în acest sens”.

Reamintim că anterior, Margus Tsahkna, ministrul de Externe al Estoniei a precizat că și-ar dori ca UE să deschidă cele șase clustere de negociere cu Ucraina, în vederea aderării la UE înainte de summitul din luna iunie.

Ministrul de Externe al Ucrainei,  Andrii Sybiha, a afirmat, în urma discuțiilor purtate cu omologul său maghiar, Anita Orbán, că negocierile de aderare ar trebui să înceapă până la sfârșitul primei jumătăți a anului 2026.

De asemenea, noul premier maghiar, Péter Magyar, a prezentat condiția impusă de Ungaria pentru deschiderea primului capitol de negociere cu Ucraina.

