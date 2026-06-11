„Am discutat despre securitatea și stabilitatea regională. Despre securitatea la Marea Neagră dar și despre dezvoltările recente din Orientul Mijlociu. Legăturile noastre militare cu Bulgaria se adâncesc în cadrul NATO și în capacitate bilaterală. Când se întâmplă lucrurile regionale, se întâmplă lucruri concrete.

Cu Bulgaria, România, forța de deminare pentru Marea Neagră a fost stabilită și a început o misiune importantă. Acum, încercăm să facem mai multe lucruri. Securitatea Mării Negre poate fi obținută doar dacă războiul din Nord se sfârșește în pace și bineînțeles trebuie să fie obținut între Ucraina și Rusia”, a declarat astăzi șeful diplomației Turciei.

În paralel, presa turcă acordă spații largi relatărilor despre securitatea Mării Negre, care ar depinde de parteneriatul tehnologic dintre Turcia și România. „România și Turcia ar trebui să lanseze o alianță de securitate multidisciplinară la summitul NATO de la Ankara„, arată presa de la Ankara.

„Summitul NATO de la Ankara din iulie are potențialul de a insufla o nouă viață parteneriatului strategic turco-român într-un moment în care regiunea Mării Negre este marcată de rivalitate strategică și turbulențe geopolitice, având în vedere războaiele din Ucraina și Iran, precum și retragerea trupelor americane de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu din Constanța.

Dincolo de dimensiunile importante de securitate și economice, președintele Recep Tayyip Erdoğan și președintele român Nicușor Dan ar trebui să profite de oportunitatea summitului și să organizeze o întâlnire bilaterală care să abordeze și dimensiunea tehnologică a parteneriatului strategic, relevantă atât din perspectivă militară, cât și din perspectiva economiei viitorului.

Impulsul relațiilor bilaterale România – Turcia

Cele două țări își transformaseră anterior relațiile într-un parteneriat strategic în 2011, dar de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, Turcia și România și-au intensificat semnificativ relațiile bilaterale, recunoscând că securitatea regiunii Mării Negre depinde de o coordonare mai strânsă între cele două state riverane NATO, cele mai mari.

Adâncirea acestui parteneriat s-a manifestat pe mai multe fronturi, prin eforturi comune cu Bulgaria pentru deminarea Mării Negre, prin consolidarea cooperării industriale în domeniul apărării, în special prin achiziția istorică de către România, în decembrie 2025, a corvetei ușoare din clasa Hisar TCG Akhisar, pentru 223 de milioane de euro (257,65 milioane de dolari), prima navă de război construită în Turcia exportată vreodată către un stat membru NATO și UE, și prin creșterea comerțului bilateral, care a plasat Turcia printre principalii parteneri comerciali ai României. Legăturile interpersonale au fost, de asemenea, consolidate, cetățenii români putând acum călători în Turcia doar cu cărțile lor de identitate naționale din iunie 2024, un pas binevenit care reflectă încălzirea mai amplă a relațiilor.

Totuși, în ciuda acestui impuls pozitiv, dimensiunea tehnologică a parteneriatului rămâne în mod izbitor de subdezvoltată. Cooperarea în domenii precum inteligența artificială (IA), securitatea cibernetică, tehnologia dronelor, cooperarea spațială și inovarea în domeniul dublei utilizări nu a fost încă la nivelul ambiției demonstrate în sferele securității și economiei. Această diferență este din ce în ce mai greu de justificat într-un moment în care tehnologia devine inseparabilă de securitatea națională.

Concentrarea pe apărarea la Marea Neagră