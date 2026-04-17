Ministrul de externe al Turciei s-a întâlnit cu președintele sirian la Antalya

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, s-a întâlnit cu președintele sirian Ahmad al-Sharaa în orașul turistic Antalya, din sudul Turciei.

Fidan a fost primit de al-Sharaa în timpul vizitei sale în Antalya, înaintea Forumului Diplomatic din Antalya, potrivit unor surse diplomatice citate de Anadolu.

A cincea ediție a forumului, ADF2026, urmează să se deschidă vineri, cu participarea șefilor de stat și de guvern, a miniștrilor de externe și a reprezentanților organizațiilor internaționale.

Evenimentul, desfășurat sub auspiciile președintelui turc Recep Tayyip Erdogan și organizat de Ministerul de Externe sub tema „Cartografierea zilei de mâine, gestionarea incertitudinilor”, va continua până duminică.