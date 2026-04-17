Prima pagină » Știri externe » Ministrul de externe al Turciei s-a întâlnit cu președintele sirian la Antalya

Ministrul de externe al Turciei s-a întâlnit cu președintele sirian la Antalya

Ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan, s-a întâlnit cu președintele sirian, Ahmad al-Sharaa, la Antalya înaintea Forumului Diplomatic din capitala turcă.
Foto: Instagram
Laura Buciu
17 apr. 2026, 11:09, Știri externe

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, s-a întâlnit cu președintele sirian Ahmad al-Sharaa în orașul turistic Antalya, din sudul Turciei.

Fidan a fost primit de al-Sharaa în timpul vizitei sale în Antalya, înaintea Forumului Diplomatic din Antalya, potrivit unor surse diplomatice citate de Anadolu.

A cincea ediție a forumului, ADF2026, urmează să se deschidă vineri, cu participarea șefilor de stat și de guvern, a miniștrilor de externe și a reprezentanților organizațiilor internaționale.

Evenimentul, desfășurat sub auspiciile președintelui turc Recep Tayyip Erdogan și organizat de Ministerul de Externe sub tema „Cartografierea zilei de mâine, gestionarea incertitudinilor”, va continua până duminică.

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
Tabel ninsori | Care sunt cele 11 localități din România în care se întorc ninsorile + pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Gandul
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă”
Libertatea
Ce pensie primește o pensionară din România, după ce a lucrat 29 de ani și 10 luni cu carte de muncă
CSID
Vehiculul creat de om ajuns cel mai departe de Pământ. Cât ar mai putea funcționa?
Promotor