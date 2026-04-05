Volodimir Zelenski efectuează prima vizită în Siria pentru discuții cu președintele Ahmed al-Sharaa

Volodimir Zelenski a ajuns duminică în Siria pentru o întâlnire cu președintele Ahmed al-Sharaa.

Pe agenda discuțiilor se află cooperarea în domeniul apărării în contextul de securitate din regiunea Orientului Mijlociu, au spus surse pentru Reuters.

La întâlnire ar urma să participe Hakan Fidan, ministrul turc de Externe. Oficialii ar urma să discute proiecte comune pentru reconstrucția Siriei, precum și evoluțiile regionale, inclusiv integrarea nord-estului Siriei în structurile guvernamentale centrale și impactul conflictelor din Iran și Liban, potrivit agenției Anadolu, citate de Associated Press.

La finalul lunii martie, președintele de la Kiev a susținut un turneu diplomatic în regiunea Orientului Mijlociu și a Golfului, demers pe care l-a calificat drept „productiv”.

În urma vizitelor, Ucraina a semnat acorduri cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar și negociază cu Bahrain și Oman.