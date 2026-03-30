Zelenski, după turneul din Orientul Mijlociu: Un demers foarte productiv

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că vizita sa în mai multe state din Orientul Mijlociu s-a încheiat cu rezultate importante, reușind să încheie mai multe acorduri de apărare cu statele din regiune.
Zelenski, după turneul din Orientul Mijlociu: Un demers foarte productiv
Sursă foto: X / Volodymyr Zelenskyy
Radu Mocanu
30 mart. 2026, 22:58, Știri externe

Vizita a avut scopul promovării expertizei ucrainene în contracararea atacurilor cu drone, în contextul atacurilor lansate de Iran asupra statelor din regiune. Președintele ucrainean a subliniat că experiența acumulată în războiul cu Rusia, unde Moscova a utilizat drone iraniene, poate fi valorificată în cooperarea cu statele din Orientul Mijlociu.

„A fost o vizită foarte fructuoasă în Orientul Mijlociu și regiunea Golfului. Avem deja acorduri importante cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar. De asemenea, colaborăm cu Iordania și Kuweit”, se arată în mesajul publicat pe X de Zelenski. 

Liderul de la Kiev a anunțat că Bahrain și Oman sunt interesate de dezvoltarea unor parteneriate similare.

„Pentru Ucraina, nu este vorba doar de prestigiu și respect pentru poporul nostru. Este o chestiune foarte concretă și practică. Exportăm sistemele noastre de apărare, abilitățile luptătorilor noștri și cunoștințele pe care le posedă statul nostru”, mai spune Zelenski. 

Acesta a adăugat că discuțiile au vizat inclusiv cooperarea în domeniul apărării aeriene, dezvoltarea producției de armament și sectorul energetic. Totodată, au fost abordate și livrările de motorină, esențiale pentru nevoile de apărare și agricultură ale Ucrainei, informează Reuters

