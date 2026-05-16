Fostul șef al poliției din Sinaloa, în fața instanței americane: lua 100.000 de dolari pe lună de la „Los Chapitos” ca să avertizeze cartelul despre raiduri

Gerardo Mérida Sánchez, fostul secretar al Securității Publice din statul mexican Sinaloa, a apărut vineri în fața unui tribunal federal din Manhattan – primul dintre cei 10 oficiali mexicani puși sub acuzare de SUA luna trecută care se prezintă în instanță, relatează AP.

El este acuzat că a luat mită de la „Los Chapitos”, facțiunea Cartelului Sinaloa condusă de fiii lui „El Chapo”, pentru a proteja operațiunile de trafic de droguri.

În vârstă de 66 de ani, Mérida Sánchez a fost reținut luni de Serviciul Mareșalilor SUA la punctul de trecere a frontierei Nogales, în Arizona, după ce intrase în SUA din Hermosillo.

conspirație la importul de narcotice

A compărut mai întâi în instanță în Arizona, înainte de a fi transferat la New York.

Nu a fost obligat să pledeze la prima înfățișare, s-a dispus încarcerarea sa și urmează să revină în instanță pe 1 iunie.

Dacă va fi găsit vinovat, riscă între 40 de ani și închisoare pe viață.

Acuzațiile includ conspirație la importul de narcotice, deținere de mitraliere și dispozitive distructive.

100.000 de dolari pe lună și avertizări despre raiduri

Potrivit rechizitoriului, Mérida Sánchez a primit mită lunară în numerar de cel puțin 100.000 de dolari de la „Los Chapitos” în schimbul unor servicii concrete: aresta rivalii cartelului, furniza informații despre anchetele în curs și avertiza membrii familiei Chapitos despre raidurile antidrog planificate.

Numai în 2023, i-a avertizat de cel puțin 10 ori, permițându-le să evacueze personal, droguri, arme și bani înainte ca autoritățile să intervină.

Mérida Sánchez a ocupat funcția de secretar al Securității Publice – poziție la nivel de cabinet – în guvernul statului Sinaloa din septembrie 2023 până la demisia sa din decembrie 2024, perioadă în care a supravegheat întreaga Poliție a Statului Sinaloa.

Guvernator și primar, puși și ei sub acuzare

Printre cei 10 inculpați se numără și Rubén Rocha Moya, guvernatorul statului Sinaloa, și Juan de Dios Gámez Mendívil, primarul capitalei Culiacán – ambii membri ai partidului Morena al președintei mexicane Claudia Sheinbaum.

Cei doi au declarat că și-au luat concediu temporar pentru a face față acuzațiilor și nu au fost încă reținuți.

Sheinbaum a reacționat după anunțarea rechizitoriului declarând că nu va apăra pe nimeni găsit vinovat, dar că oficialii mexicani ar trebui judecați în Mexic, nu în SUA.

„Nu ne vom subordona niciodată, pentru că este o chestiune de demnitate a poporului mexican”, a spus ea, într-un context în care președintele Trump a amenințat în repetate rânduri cu acțiuni militare împotriva cartelurilor pe teritoriul mexican.

Context: ascensiunea și decăderea Cartelului Sinaloa

Cartelul Sinaloa a evoluat, sub conducerea lui „El Chapo” Guzmán și Ismael „El Mayo” Zambada, dintr-un jucător regional în cea mai mare organizație de trafic de droguri din lume, potrivit procurorilor americani.

Guzmán a fost condamnat la închisoare pe viață în 2019.

Zambada a pledat vinovat anul trecut pentru acuzații de trafic de droguri și urmează să fie condamnat în iulie tot la închisoare pe viață.