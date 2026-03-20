Armata mexicană anunță că 11 persoane au fost ucise într-un raid împotriva liderului cartelului Sinaloa

Într-o postare pe rețelele de socializare, Marina mexicană a transmis că raidul a avut loc în Culiacan, localitate situată în statul Sinaloa, din nordul Mexicului, potrivit Al Jazeera.

Aceasta a susținut că personalul a fost atacat la locul raidului și a ripostat, ucigând 11 „atacatori”. Identitățile acestora nu au fost încă făcute publice.

„La fața locului au fost confiscate arme de mare putere și echipament tactic”, a transmis marina într-un comunicat.

Marina a adăugat că o femeie identificată ca fiind fiica lui Torres a fost, de asemenea, prezentă în timpul operațiunii, dar a fost eliberată și predată familiei sale, din cauza lipsei de legături cu activități criminale.

Torres, cunoscut sub porecla „El Patas”, este liderul facțiunii Los Mayos din cadrul Cartelului Sinaloa.

Lupta dintre Los Mayos și Los Chapitos

În ultimii ani, Los Mayos s-au luptat cu o altă facțiune, Los Chapitos. Fiecare tabără poartă numele unui lider diferit al cartelului Sinaloa: Joaquin „El Chapo” Guzman și Ismael „El Mayo” Zambada, ambii arestați și închiși în Statele Unite.

Raidul de joi are loc în contextul în care guvernele din America Latină încearcă să-i ofere președintelui american Donald Trump rezultate tangibile în lupta împotriva criminalității și traficului de droguri.

Chiar în această săptămână, guvernul mexican a participat la o operațiune de aplicare a legii împreună cu Ecuadorul și Columbia pentru a-l aresta pe Angel Esteban Aguilar, liderul grupării criminale Los Lobos.

O operațiune militară mexicană separată, desfășurată luna trecută în statul Jalisco, a dus la moartea lui Nemesio Oseguera, cunoscut și sub numele de „El Mencho”, liderul cartelului Jalisco New Generation.

Metodele lui Trump, contestate

Grupurile criminale au răspuns cu o serie de acte de violență, inclusiv ridicarea de baraje rutiere și atacuri asupra avanposturilor forțelor de securitate din întreaga Mexic.

Criticii au pus la îndoială eficacitatea metodelor mai militarizate pe care Trump a presat liderii latino-americani să le folosească împotriva liderilor cartelurilor.

Capturarea sau uciderea liderilor cartelurilor este uneori denumită „strategie de decapitare”, iar metoda este concepută pentru a slăbi structura rețelelor criminale.

Însă experții avertizează că „strategia de decapitare” riscă să intensifice violența pe termen lung, pe măsură ce apar noi conflicte pentru a umple vidul de conducere.

Mulți subliniază, de asemenea, că astfel de abordări militarizate nu reușesc să abordeze cauzele profunde ale criminalității, printre care corupția și sărăcia.

„Trebuie să-i eradicăm”

Cu toate acestea, Trump a etichetat grupuri precum Cartelul Sinaloa drept „organizații teroriste străine” și a indicat că ar lua în considerare luarea de măsuri militare pe teritoriul mexican împotriva acestor grupuri, în ciuda îngrijorărilor că astfel de acțiuni ar încălca suveranitatea mexicană.

Trump a declarat la un summit al liderilor latino-americani la începutul acestei luni că consideră Mexicul „epicentrul” violenței cartelurilor.

„Trebuie să-i eradicăm”, a spus Trump referindu-se la carteluri. „Trebuie să-i lovim cu toată forța, pentru că situația se înrăutățește. Ei preiau controlul asupra țării lor. Cartelurile conduc Mexicul. Nu putem accepta asta”.

Între timp, oficialii mexicani au cerut Statelor Unite să oprească fluxul de arme ilegale către Mexic, fără prea mare succes.

Anul trecut, Curtea Supremă a respins un proces intentat de guvernul mexican în care se acuza neglijența producătorilor americani de arme, având în vedere că produsele lor ajung să înarmeze rețelele criminale din țara latino-americană.