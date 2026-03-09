Prima pagină » Știri externe » Armata americană a ucis șase persoane într-un atac asupra unei nave în Pacific

Armata americană a ucis șase persoane într-un atac asupra unei nave în Pacific

Armata americană a anunțat duminică că a ucis șase bărbați într-un atac asupra unei nave, presupus de contrabandă cu droguri în estul Oceanului Pacific, ca parte a campaniei administrației Trump împotriva presupușilor traficanți.
Sursa foto: captură video. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
09 mart. 2026, Știri externe

Atacul de duminică al armatei americane a ridicat numărul morților la cel puțin 157 de persoane de când administrația Trump a început să-i vizeze pe cei pe care îi numește „narcoteroriști” în ambarcațiuni mici, la începutul lunii septembrie, potrivit AP.

Ca în cazul majorității declarațiilor făcute de armata americană privind cele peste 40 de atacuri cunoscute din Oceanul Pacific de Est și Marea Caraibelor, Comandamentul Sudic al SUA a declarat că a vizat presupuși traficanți de droguri de-a lungul rutelor de contrabandă cunoscute. Armata nu a furnizat dovezi că nava transporta droguri. A postat un videoclip pe rețeaua X care arăta o mică ambarcațiune aruncată în aer în timp ce plutea pe apă.

Bandele transnaționale, „amenințare inacceptabilă” la adresa securității regiunii

Președintele Donald Trump a declarat că SUA se află în „conflict armat” cu cartelurile din America Latină și a justificat atacurile ca o escaladare necesară pentru a stopa fluxul de droguri în Statele Unite. Însă administrația sa a oferit puține dovezi care să susțină afirmațiile sale privind uciderea „narcoteroriștilor”.

Într-o întâlnire cu liderii latino-americani de sâmbătă, Trump i-a încurajat să se alăture SUA în luarea de măsuri militare împotriva cartelurilor de trafic de droguri și a bandelor transnaționale, despre care a spus că reprezintă o „amenințare inacceptabilă” la adresa securității naționale a regiunii.

