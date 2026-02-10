Prima pagină » Știri externe » Un nou atac american asupra unei nave suspectate de trafic de droguri în Pacific. Două persoane au fost ucise

Armata americană a efectuat luni un alt atac în Pacific împotriva unei ambarcațiuni care transporta presupuși traficanți de droguri, ca parte a unei campanii care durează de șase luni.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: captură video
Laurențiu Marinov
10 feb. 2026, 03:28, Știri externe

Statele Unite au efectuat luni un alt atac în Pacific împotriva unei nave care transporta suspecți traficanți de droguri, ucigând două persoane, a anunțat armata americană, potrivit Le Figaro.

„Serviciile de informații au confirmat că nava folosea rute cunoscute pentru traficul de droguri în Pacificul de Est și era implicată în operațiuni de trafic de droguri. Doi narcoteroriști au fost uciși, iar unul a supraviețuit atacului”, a anunțat comandamentul militar american pentru America Latină și Caraibe pe rețeaua X.

Cel puțin 130 de persoane au fost ucise și aproximativ 40 de ambarcațiuni au fost distruse de la începutul lunii septembrie și de la începutul campaniei americane de atacuri împotriva navelor aparținând unor presupuși traficanți. Acesta este al treilea atac cunoscut de la începutul anului.

