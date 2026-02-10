Un nou atac american asupra unei nave suspectate de trafic de droguri în Pacific. Două persoane au fost ucise

Statele Unite au efectuat luni un alt atac în Pacific împotriva unei nave care transporta suspecți traficanți de droguri, ucigând două persoane, a anunțat armata americană, potrivit Le Figaro.

„Serviciile de informații au confirmat că nava folosea rute cunoscute pentru traficul de droguri în Pacificul de Est și era implicată în operațiuni de trafic de droguri. Doi narcoteroriști au fost uciși, iar unul a supraviețuit atacului”, a anunțat comandamentul militar american pentru America Latină și Caraibe pe rețeaua X.

On Feb. 9, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/fa5vppjcCy — U.S. Southern Command (@Southcom) February 10, 2026

Cel puțin 130 de persoane au fost ucise și aproximativ 40 de ambarcațiuni au fost distruse de la începutul lunii septembrie și de la începutul campaniei americane de atacuri împotriva navelor aparținând unor presupuși traficanți. Acesta este al treilea atac cunoscut de la începutul anului.