Partidul premierului Takaichi a câștigat alegerile parlamentare din Japonia

Acest scor este cel mai bun din istoria PLD și îi permite liderei ultraconservatoare, Sanae Takaichi, prima femeie prim-ministru a Japoniei, să-și consolideze mandatul de a-și implementa programul în arhipelagul cu 123 de milioane de locuitori în următorii patru ani, potrivit Le Figaro.

Devenind prima femeie care conduce guvernul japonez, în octombrie și bucurându-se de o perioadă de grație de atunci, Sanae Takaichi a dizolvat camera inferioară a Parlamentului la sfârșitul lunii ianuarie, unde coaliția sa de guvernare deținea doar o majoritate slabă. Acest pariu a dat roade: coaliția formată de Partidul Liberal Democrat (PLD) și partenerul său Ishin (Partidul Inovației, centru-dreapta) a obținut un total de 351 de locuri din cele 465 din camera inferioară, conform datelor de la Ministerul de Interne. În legislatura precedentă, PLD deținea doar 198 de locuri, în timp ce Ishin deținea 34.

Noua Alianță pentru Reformă, formată din principalul partid de opoziție, Partidul Constituțional Democrat (centru-stânga), și fostul partener PLD, micul partid budist Komeito, a suferit o înfrângere zdrobitoare, numărul locurilor sale scăzând de la 167 la 49.

Sanae Takaichi a fost felicitată călduros de președintele american Donald Trump, cu care urmează să se întâlnească la Washington la mijlocul lunii martie. Această victorie o plasează în linia mentorului său, Shinzo Abe (prim-ministru între 2006-2007 și apoi între 2012-2020), care a influențat profund țara cu pozițiile sale naționaliste și programul său economic, care includea în special stimulente fiscale.