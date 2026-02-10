Prima pagină » Știri externe » Partidul premierului Takaichi a câștigat alegerile parlamentare din Japonia

Partidul premierului Takaichi a câștigat alegerile parlamentare din Japonia

Partidul Liberal Democrat (PLD) al prim-ministrului Sanae Takaichi a câștigat 315 locuri în alegerile parlamentare anticipate de duminică, asigurându-și o majoritate de două treimi în camera inferioară a Parlamentului, conform rezultatelor oficiale publicate marți.
Partidul premierului Takaichi a câștigat alegerile parlamentare din Japonia
Sursa foto: X
Laurențiu Marinov
10 feb. 2026, 04:49, Știri externe

Acest scor este cel mai bun din istoria PLD și îi permite liderei ultraconservatoare, Sanae Takaichi, prima femeie prim-ministru a Japoniei, să-și consolideze mandatul de a-și implementa programul în arhipelagul cu 123 de milioane de locuitori în următorii patru ani, potrivit Le Figaro.

Devenind prima femeie care conduce guvernul japonez, în octombrie și bucurându-se de o perioadă de grație de atunci, Sanae Takaichi a dizolvat camera inferioară a Parlamentului la sfârșitul lunii ianuarie, unde coaliția sa de guvernare deținea doar o majoritate slabă. Acest pariu a dat roade: coaliția formată de Partidul Liberal Democrat (PLD) și partenerul său Ishin (Partidul Inovației, centru-dreapta) a obținut un total de 351 de locuri din cele 465 din camera inferioară, conform datelor de la Ministerul de Interne. În legislatura precedentă, PLD deținea doar 198 de locuri, în timp ce Ishin deținea 34.

Noua Alianță pentru Reformă, formată din principalul partid de opoziție, Partidul Constituțional Democrat (centru-stânga), și fostul partener PLD, micul partid budist Komeito, a suferit o înfrângere zdrobitoare, numărul locurilor sale scăzând de la 167 la 49.

Sanae Takaichi a fost felicitată călduros de președintele american Donald Trump, cu care urmează să se întâlnească la Washington la mijlocul lunii martie. Această victorie o plasează în linia mentorului său, Shinzo Abe (prim-ministru între 2006-2007 și apoi între 2012-2020), care a influențat profund țara cu pozițiile sale naționaliste și programul său economic, care includea în special stimulente fiscale.

Recomandarea video

Cine este șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, care candidează la funcția de Procuror General: A ținut la sertar ancheta privind agresiunile sexuale comise de fostul episcop de Huși
G4Media
Radu Miruta, o nouă gafă. Acesta a ținut o cuvântare în Plenul Senatului, în timpul Moțiunii Simple: „Vă spun un singur lucru, în doua cuvinte – aveți zero sanse!”. Expresia lui Miruță are 3 cuvinte
Gandul
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Un specialist demontează afirmațiile lui Bolojan și Predoiu referitoare la posibilitatea de restricționare pentru copii a rețelelor sociale
Libertatea
Afecțiunea care i s-a reactivat Marinei Dina la Survivor: „Bănuiesc că a fost din cauza lipsei meselor regulate”
CSID
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Promotor