Acțiunile japoneze cresc puternic după victoria istorică a lui Takaichi în alegeri

Acțiunile japoneze au crescut puternic luni dimineață, după ce partidul premierului Sanae Takaichi a obținut o victorie istorică în alegerile parlamentare.
Iulian Moşneagu
09 feb. 2026, 08:53, Economic

Partidul Liberal Democrat (LDP) a obținut 316 din cele 465 de mandate la alegerile de duminică, fiind prima dată când un singur partid câștigă o majoritate de două treimi în camera inferioară de la înființarea Parlamentului Japoniei în forma sa actuală, în 1947, relatează BBC.

Partidul Inovației din Japonia, partenerul de coaliție al LDP, a obținut 36 de mandate, având împreună 352 de mandate.

Indicele Nikkei a crescut cu peste 5% la începutul ședinței de tranzacționare, depășind pentru scurt timp pragul de 57.000 de puncte pentru prima dată.

Victoria îi oferă lui Takaichi mai multă libertate să-și promoveze politicile pro-business fără negocieri lungi cu opoziția. Ea a spus că va urma o politică fiscală „responsabilă, dar agresivă” și că nu va face o remaniere guvernamentală, Cabinetul fiind format cu mai puțin de patru luni în urmă.

Takaichi, prima femeie premier a Japoniei, a convocat alegeri anticipate la scurt timp după ce a preluat funcția, în octombrie. Acum trebuie să găsească soluții pentru relansarea economiei și pentru scăderea presiunii costului vieții, într-un context în care oamenii se plâng de scumpirea alimentelor și a chiriilor.

Ea a promis reduceri de taxe și cheltuieli mai mari, însă criticii atrag atenția că Japonia are deja o datorie publică ridicată. Economia este afectată și de îmbătrânirea populației, care reduce forța de muncă și crește costurile sociale.

Pe plan extern, președintele SUA, Donald Trump, a felicitat-o pentru victorie. Takaichi urmează să meargă la Washington în martie, pentru o nouă întâlnire cu Trump.

