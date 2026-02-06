Google trage bursele americane în jos. Zi neagră pe Wall Street după declinul titlurilor Alphabet

Alphabet frânează piețele americane Wall Street a încheiat ziua în teritoriu negativ, cu indicele S&P 500 coborând cu 1,2%. Acesta se apropie de a șasea ședință de scădere din ultimele șapte, după ce atinsese recent un maxim istoric. Dow Jones a pierdut peste 600 de puncte, iar Nasdaq a suferit un declin de 1,5%. Declinul a fost condus de Alphabet (compania-mamă a Google), ale cărei acțiuni au scăzut cu peste 4%. Impactul a fost disproporționat din cauza ponderii mari a gigantului tech în indicii bursieri, mai scrie Euronews.

Paradoxal, Alphabet raportase rezultate financiare peste așteptări pentru trimestrul precedent. Investitorii au reacționat negativ la anunțul privind planurile de investiții masive, estimate la aproximativ 180 de miliarde de dolari în acest an, o sumă mult peste estimările pieței.

Semnale de alarmă pe piața muncii

Presiunea asupra activelor de risc a fost intensificată de noile date economice americane. Numărul cererilor de ajutor de șomaj a crescut mai mult decât anticipau economiștii, sugerând o accelerare a concedierilor. Un raport separat a arătat că angajatorii au anunțat peste 108.000 de concedieri în ianuarie, cel mai ridicat nivel pentru această lună din 2009. În același timp, numărul locurilor de muncă disponibile a scăzut la minimul ultimilor cinci ani.

Aceste semnale au determinat investitorii să parieze pe reduceri de dobândă din partea Rezervei Federale (Fed) pentru a susține economia, ceea ce a împins randamentele titlurilor de stat în jos.

Wall Street: corecții, câștigătorii și perdanții

Vânzările au afectat și activele considerate anterior sigure. Aurul și argintul, după perioade de creștere spectaculoasă, au înregistrat corecții semnificative: argintul a scăzut cu peste 13%, iar aurul cu mai mult de 2% într-o singură sesiune. Bitcoin a coborât sub pragul de 68.000 de dolari, departe de maximul istoric atins în toamnă. Acțiunile companiilor din sectorul cripto au suferit, de asemenea, pierderi importante, unele dintre ele atingând două cifre.

Mai multe companii mari au înregistrat scăderi puternice, în ciuda unor rezultate financiare solide. Qualcomm și Estée Lauder s-au numărat printre cele mai afectate, investitorii fiind prudenți în legătură cu perspectivele pentru trimestrele următoare. Totuși, au existat și excepții. Optimismul legat de investițiile masive în inteligență artificială a susținut unele companii din sectorul semiconductorilor. Acțiunile Broadcom au crescut, iar McKesson a avut una dintre cele mai bune evoluții din indicele S&P 500, după ce și-a revizuit în sus estimările financiare.

Declinul de pe Wall Street s-a răspândit rapid la nivel global. Bursele europene și asiatice au închis, de asemenea, în scădere, cu pierderi deosebit de pronunțate în Asia pe fondul vânzărilor din sectorul tehnologic.