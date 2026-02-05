Aurul se apropie din nou de maxime istorice

Prețul aurului a crescut cu peste 1% joi dimineață, în tranzacțiile de pe piețele internaționale, potrivit Reuters. Metalul prețios se apropie de maximele recente, iar argintul și platina urmează aceeași tendință.

Negocierile dintre SUA și Iran susțin cererea

Pe plan geopolitic, oficialii americani și iranieni au anunțat că vor purta discuții în Oman, însă divergențele rămân semnificative. Washingtonul insistă ca negocierile să includă și programul de rachete al Teheranului, în timp ce Iranul vrea ca discuțiile să fie limitate la programul nuclear.

Astfel de tensiuni sporesc interesul pentru aur, deoarece investitorii caută active considerate mai stabile în perioade de risc.

Angajările sub așteptări cresc atractivitatea aurului

Creșterea aurului este susținută și de semnale privind încetinirea pieței muncii din SUA. Potrivit datelor ADP, companie care analizează piața muncii americană, angajările din sectorul privat au crescut cu doar 22.000 în ianuarie, mult sub estimările economiștilor.

Slăbirea pieței muncii poate determina banca centrală americană să reducă dobânzile pentru a sprijini economia. Aurul devine mai atractiv în astfel de situații. Nu produce dobândă, dar este văzut ca o protecție în perioade nesigure.

Dispută juridică privind conducerea Fed

Donald Trump a declarat miercuri că există „puține îndoieli” că dobânzile de referință din SUA vor fi reduse. În același timp, referindu-se la posibilitatea ca președintele să poată demite conducerea Rezervei Federale, secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a spus că „nu are o opinie dacă acesta are autoritate constituțională pentru a demite un guvernator al Rezervei Federale (Fed) sau un membru al consiliului acesteia”.

Curtea Supremă a SUA analizează solicitarea lui Donald Trump de a o revoca din funcție pe guvernatoarea Fed, Lisa Cook.

Dobânzi mai mici în 2026

Oficialul Fed a transmis că actualele dobânzi sunt „doar ușor restrictive” și a sugerat că instituția ar trebui să acorde timp înainte de noi reduceri ale ratelor.

Investitorii estimează că banca centrală americană ar putea reduce dobânzile de cel puțin două ori în 2026.

Creșteri și pentru alte metale prețioase

Pe lângă aur, și alte metale prețioase au înregistrat scumpiri. Argintul a crescut cu peste 2%, după ce atinsese recent un nivel record, iar platina și paladiul au consemnat, de asemenea, evoluții pozitive.