Trump spune că slăbirea dolarului este un lucru bun și că-l poate face să urce și să coboare precum un yo-yo

Donald Trump susține că nu este îngrijorat de scăderea dolarului și că vede această evoluție ca pe un lucru pozitiv pentru economia americană.

„Nu, cred că este grozav”, a spus Trump marți, în Iowa, întrebat de jurnaliști dacă este preocupat de deprecierea monedei americane. „Dolarul se descurcă foarte bine, uitați-vă la afacerile pe care le facem”, a adăugat liderul american, citat de Bloomberg.

Declarațiile sale au pus presiune suplimentară pe dolar, care a coborât aproape imediat la cel mai scăzut nivel din începutul anului 2022.

După comentariile lui Trump, moneda americană s-a depreciat față de toate principalele valute, iar indicele Bloomberg Dollar Spot a extins pierderile până la aproximativ 1,2%. Cu alte cuvinte, dolarul a slăbit pe toate marile piețe valutare.

Trump acuză China și Japonia de manipularea monedelor

Investitorii se tem că politicile imprevizibile ale lui Trump ar putea reduce atractivitatea activelor americane. Printre motivele de îngrijorare se numără presiunile asupra Rezervei Federale, reducerile de taxe care au adâncit deficitul bugetar și tensiunile cu aliații externi.

Trump a susținut în repetate rânduri că un dolar mai slab poate ajuta economia SUA, în special exporturile. El a acuzat alte state, precum China și Japonia, că încearcă să își slăbească monedele pentru a câștiga un avantaj comercial: „China și Japonia voiau mereu să își devalorizeze monedele. Nu este corect să concurezi cu țări care își slăbesc intenționat moneda”.

Investitorii caută refugii în afara SUA

În acest context, investitorii s-au orientat spre alternative considerate mai sigure, precum aurul, care a atins maxime istorice. În plus, din cauza îngrijorărilor privind stabilitatea politicilor economice ale SUA, capitalurile se îndreaptă tot mai mult către piețele emergente.

Dolarul a continuat să se deprecieze, chiar dacă randamentele titlurilor de stat americane cresc, iar banca centrală americană este așteptată să oprească temporar reducerile de dobândă.

Dolarul, ca un yo-yo

Trump a declarat însă că ar prefera dobânzi mult mai mici și a sugerat că poate influența cursul dolarului. „Aș putea să-l fac să urce sau să coboare ca un yo-yo”, a spus președintele SUA, criticând din nou politicile valutare ale unor economii asiatice.