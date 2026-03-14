„Aplicăm principiul ochi pentru ochi”. Șeful diplomației iraniene vorbește în presa din SUA despre strategia Teheranului, supraviețuirea regimului și Strâmtoarea Ormuz

„Au atacat aseară de pe teritoriul vecinilor noștri, din Emiratele Arabe Unite”

„Noaptea trecută, au atacat insula Kharg și insula Abu Musa cu sistemul de rachete de artilerie, HIMARS, cum îl numesc ei, care este un sistem de rachete cu rază mică de acțiune. Și au făcut-o de pe teritoriul vecinilor noștri. Este clar că folosesc teritoriul vecinilor noștri pentru a ne ataca cu acest tip de rachete, iar acest lucru este absolut inacceptabil.

Aceste atacuri au fost urmărite de forțele noastre, iar acum este clar că sunt lansate din Emiratele Arabe Unite – din două locații din Emiratele Arabe Unite – din Ras Al Khaimah și dintr-o locație foarte aproape de orașul Dubai.

Și este foarte periculos că folosesc zone dens populate pentru a lansa rachete împotriva noastră”, a spus Araghchi.

„Strâmtoarea Ormuz este închisă doar navelor inamicilor noștri și aliaților lor”

Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, susține că Strâmtoarea Ormuz este deschisă doar prietenilor Iranului, nu și SUA și Israelului:

„Strâmtoarea Ormuz este deschisă. Este închisă doar petrolierelor și navelor care aparțin inamicilor noștri, celor care ne atacă pe noi și aliații lor. Alții sunt liberi să treacă. Desigur, mulți dintre ei preferă să nu treacă din cauza preocupărilor lor de securitate. Acest lucru nu are nicio legătură cu noi. Sunt multe petroliere și nave care trec prin Strâmtoarea Ormuz și pot spune că strâmtoarea nu este închisă, dar este închisă doar navelor și petrolierelor americane și israeliene, nu și altora”.

Șeful diplomației iraniene susține că publicul va vedea „curând” că nu există nicio problemă cu noul Lider Suprem, Mojtaba Khamenei:

„El și-a trimis mesajul și își va îndeplini atribuțiile. Își îndeplinește atribuțiile conform Constituției și va continua să le facă”.

„Republica islamică este un sistem care nu depinde de un individ”

„Cred că până acum ar fi trebuit să fie clar și cunoscut pentru toată lumea că sistemul nostru este foarte bine înrădăcinat în societate. Republica Islamică este un sistem care nu depinde de niciun individ sau de niciun grup de oameni. Este bine stabilit. Este o structură politică foarte bine stabilită, iar statul își îndeplinește funcțiile. Totul este la locul său. Nu ar trebui să aibă nicio speranță că ceva ce se întâmplă unor persoane va afecta sistemul.

A funcționat corect după asasinarea și martiriul Liderului nostru Suprem.

Ați văzut că nu s-a întâmplat nimic și totul a rămas în ordine și totuși este sub control”, explică Araghchi pentru MSNow.

„Nu intru în detalii despre Rusia și China”

Despre aliații Iranului, șeful diplomației de la Teheran recunoaște că Rusia și China sunt partenerii strategici ai republicii islamice:

„Rusia și China sunt partenerii noștri strategici. Și am avut o cooperare strânsă în trecut, care este încă continuă. Și aceasta include și cooperarea militară. Nu voi intra în detalii despre asta. Avem o bună cooperare cu aceste două țări din punct de vedere politic, economic, chiar și militar”.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, este și el supărat pe Consiliul de Securitate al ONU, pentru că a condamnat Iranul:

„Cum este posibil ca Consiliul de Securitate să ne condamne pentru că ne apărăm singuri și să nu condamne Statele Unite și Israelul, care au început această agresiune? Dacă vor să aibă o decizie sau o rezoluție justă și funcțională, ar trebui să ia în considerare toate aspectele oricărui eveniment. Suntem atacați. Statele Unite și Israelul au început acest război. Ei merită să fie condamnați, nu noi”.

„Aplicăm principiul ochi pentru ochi”

Araghchi a explicat și strategia Iranului în acest război – legea talionului: „Ceea ce facem este doar principiul ochi pentru ochi, care este foarte bine cunoscut”.

În privința ambițiilor nucleare, Teheranul, ministrul de externe Araghchi, reiterează că nu a vrut să facă niciodată bombe nucleare:

„Nu am spus niciodată că vom fabrica bombe. Am spus că avem 440 de kilograme de material îmbogățit cu 60%, iar acest lucru nu era un secret. Asta se menționează în rapoartele AIEA. Dacă ar fi îmbogățit mai mult, ar putea fi suficient pentru 10 bombe, conform afirmațiilor propriilor experți.

Așadar, suntem gata să renunțăm la ele, să le diluăm, să le amestecăm în grade inferioare. Spunând asta, am vrut să spun că concesia pe care o făceam era cu adevărat mare.

Dar cum au interpretat ei asta, nu știu. Poate din cauza lipsei de cunoștințe, poate din cauza intențiilor lor de a justifica, așa cum am spus, actul de agresiune care nu poate fi justificat”.