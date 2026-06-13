„Cortina digitală de fier” poate fi ocolită: cum îl păcălesc pe Putin VPN-urile și telefoanele duble

Autoritățile ruse au înăsprit în acest an controlul asupra internetului, împingând utilizatorii către aplicații și servicii digitale susținute de stat, în numele așa-numitei „suveranități digitale”.

Măsurile adoptate de Kremlin au afectat în ultimele luni serviciile bancare, transporturile și comerțul electronic, provocând nemulțumiri înaintea alegerilor parlamentare programate în septembrie. Potrivit Reuters, inclusiv bloggeri influenți și partide considerate apropiate de Kremlin au criticat restricțiile digitale impuse de autorități.

Cum ocolesc rușii restricțiile

Într-o cafenea din Moscova, o rusoaică în vârstă de 41 de ani a descris pentru sursa citată rutina digitală pe care a adoptat-o pentru a evita restricțiile online. Ea folosește un VPN – serviciu care maschează locația utilizatorului și permite accesul la site-uri sau aplicații blocate – pentru a comunica pe WhatsApp cu prieteni din străinătate, dezactivează apoi serviciul pentru a cumpăra bilete de tren online și utilizează un al doilea telefon pentru aplicația MAX, susținută de statul rus.

„Desigur, este extrem de enervant, dar ce altceva putem face?”, a declarat femeia, sub anonimat. „Te obișnuiești și îți petreci zilele pornind și oprind VPN-uri, schimbând aplicațiile de mesagerie.

Între MAX și VPN-uri

Autoritățile ruse promovează conceptul de „suveranitate digitală”, încercând să direcționeze utilizatorii către alternative locale la platformele occidentale. Totuși, unii utilizatori se tem că aplicațiile susținute de stat ar putea înlesni supravegherea comunicațiilor, acuzații respinse de VK, compania care deține aplicația MAX.

Potrivit cotidianului Kommersant, cele mai populare cinci servicii VPN au fost descărcate de 9,2 milioane de ori din Google Play doar în luna martie, de 14 ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

„Nu am mai văzut niciodată un asemenea ritm de adopție”, a menționat un activist rus pentru libertatea internetului, stabilit în Portugalia.

Control digital în vreme de război

Kremlinul susține că restricțiile sunt necesare din cauza războiului din Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat în repetate rânduri că măsurile sunt justificate de confruntarea pe care Moscova o prezintă drept una existențială cu Occidentul.

În același timp, Putin a cerut în aprilie autorităților să evite accentul exclusiv pe interdicții și restricții, apreciind că o astfel de abordare este „contraproductivă”.

Serviciile de securitate ruse au ordonat în numeroase regiuni suspendarea internetului mobil, invocând riscul ca dronele ucrainene să folosească rețelele pentru navigație. Autoritățile au blocat sau încetinit, de asemenea, accesul la tot mai multe aplicații și site-uri străine.

Chiar și apropiații puterii se protejează

Chiar și unii oficiali loiali Kremlinului folosesc VPN-uri și telefoane separate pentru a-și proteja comunicațiile personale, au declarat pentru Reuters surse apropiate puterii. Unele persoane ar elimina chiar microfoanele și camerele dispozitivelor pe care este instalată aplicația MAX.

„Chiar dacă nu faci nimic rău, nimeni nu vrea ca serviciile secrete ruse să-i citească mesajele”, a declarat una dintre surse.

Putin pierde din popularitate

Creșterea restricțiilor online este considerată de unii analiști unul dintre factorii care au contribuit la scăderea popularității lui Putin. Potrivit institutului de sondare VTsIOM, rata de aprobare a președintelui rus a coborât de la 75,1% în februarie la 65,6% în aprilie, cel mai redus nivel de la începutul războiului din Ucraina.

Una dintre rusoaicele intervievate a rezumat mai simplu situația, printr-o zicală populară: „În Rusia avem o vorbă: nimic nu este mai permanent decât temporarul”.