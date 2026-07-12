Cele mai ciudate lucruri din casă care îți afectează Wi-Fi-ul și cum poți îmbunătăți semnalul

Alex Hills este un pionier: s-a numărat printre primii oameni din lume care s-au confruntat cu probleme de conexiune Wi-Fi, arată BBC.

În 1993, el a condus echipa care a construit una dintre primele rețele Wi-Fi de mari dimensiuni, în calitate de profesor la Universitatea Carnegie Mellon din Statele Unite.

Hills povestește această experiență în cartea sa, „Wi-Fi and the Bad Boys of Radio”. Însă „Bad Boys” nu se referă la echipa sa de pionieri ai internetului, ci la obiectele și procesele care împiedică funcționarea optimă a rețelelor Wi-Fi.

Locuința ta poate fi plină de astfel de „bad boys”, care fac tot posibilul să întrerupă accesul la internet. Unele dintre aceste probleme sunt previzibile, cum ar fi pereții groși. Altele sunt surprinzătoare.

Identificarea acestor obstacole ar putea să îți îmbunătățească conexiunea și chiar să schimbe modul în care privești una dintre cele mai importante tehnologii din viața ta.

Cuptoarele cu microunde

Timp de 17 ani, semnale radio misterioase i-au nedumerit pe astronomii din Australia. Unii au dat vina pe erupțiile solare. Publicul suspecta extratereștrii. În cele din urmă, cercetătorii au descoperit că vinovatul era mult mai aproape: telescopul capta impulsuri de energie provenite de la cuptorul cu microunde din birou, folosit la ora prânzului.

Telescoapele nu sunt singurele tehnologii vulnerabile la interferențele produse de cuptoarele cu microunde. Acestea pot afecta și rețeaua Wi-Fi.

Wi-Fi-ul, la fel ca majoritatea tehnologiilor de comunicații fără fir, transmite informațiile prin unde radio. Guvernele rezervă majoritatea frecvențelor radio pentru utilizări specifice, precum forțele de ordine, controlul traficului aerian sau posturile de radio AM și FM. Totuși, unele frecvențe sunt disponibile pentru utilizare publică fără licență.

De exemplu, frecvența de 2,4 GHz este una dintre cele mai utilizate de rețelele Wi-Fi și dispozitivele Bluetooth. Coincidența face ca aceasta să fie și frecvența folosită de cuptoarele cu microunde pentru încălzirea alimentelor.

Cuptoarele sunt ecranate pentru a păstra undele în interiorul aparatului. Însă, dacă ai un model vechi sau deschizi ușa înainte de finalizarea ciclului de încălzire, spune Hills, acesta poate interfera cu semnalul Wi-Fi.

Acvariile

Dacă ai animale acvatice acasă, acestea pot crea probleme.

Wi-Fi-ul și apa nu se înțeleg prea bine. Printre altele, moleculele de apă pot acționa ca niște mici magneți care absorb energia semnalului radio. Dacă există un acvariu între tine și router, acesta poate crea o zonă fără semnal.

Undele radio pot traversa relativ ușor materiale precum lemnul și plăcile de gips-carton. Însă pereții din cărămidă sau beton sunt mult mai dificil de penetrat.

Și distanța contează. Amplasarea routerului cât mai central în locuință și la o înălțime cât mai mare reprezintă pași importanți.

Oglinzile

Cuptoarele cu microunde pot interfera cu semnalul Wi-Fi, iar acvariile îl pot absorbi. Există însă și o altă problemă comună: reflexia.

Undele radio sunt o formă de lumină. Așa cum lumina se reflectă în oglinzi, și semnalul Wi-Fi poate face același lucru.

Orice suprafață plană și reflectorizantă, inclusiv un televizor, poate provoca astfel de probleme. Situații similare pot apărea și dacă în structura pereților sunt utilizate foi metalice.

Dacă ai o zonă din casă fără semnal, imaginează-ți traseul dintre tine și router și verifică dacă există o oglindă sau un televizor mare care ar putea devia semnalul.

Iarna

Ploaia nu ar trebui să afecteze conexiunea Wi-Fi, cu excepția situațiilor în care folosești o rețea aflată într-o altă clădire, separată printr-un spațiu deschis. Însă atunci când vremea devine extremă, pot apărea probleme serioase.

Ninsorile pot afecta infrastructura care deservește o casă, un cartier sau chiar un oraș întreg. Frigul extrem poate deteriora componentele metalice din cabluri, iar zăpada acumulată poate bloca semnalele satelitare.

Și temperaturile ridicate pot provoca dificultăți. Chiar și atunci când vremea nu afectează direct rețeaua, aceasta poate deveni mai lentă dacă toți membrii familiei stau în casă și urmăresc simultan videoclipuri pe internet.

Asta înseamnă că problemele cu internetul ar putea deveni încă o consecință a schimbărilor climatice. Soluția? Pe lângă măsurile pentru protejarea mediului, utilizatorii pot solicita companiilor de telecomunicații și autorităților locale să adopte măsuri preventive.

Serviciile de internet prin satelit au simplificat mult această misiune, însă și ele au propriii lor „bad boys” ai Wi-Fi-ului.

Uneori, când o furtună de zăpadă acoperă antena satelit cu un strat gros de omăt, nu ai altă soluție decât să iei lopata și să cureți zăpada.