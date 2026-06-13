Trump va discuta la summitul G7 despre deminarea Strâmtorii Ormuz

Potrivit unui oficial de rang înalt al administrației americane, citat de Associated Press, subiectul deminării Strâmtorii Ormuz va figura pe agenda reuniunii Grupului celor Șapte, care începe luni în Franța.

Oficialul american, care a vorbit sub protecția anonimatului conform regulilor impuse de Casa Albă, a precizat că Marea Britanie și Franța și-au exprimat interesul de a participa la operațiunile de deminare a Strâmtorii Ormuz după intrarea în vigoare a unei eventuale încetări a ostilităților.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul petrolului și gazelor naturale. Securitatea traficului în zonă reprezintă o preocupare majoră pentru piețele energetice internaționale.

În marja summitului G7, Trump urmează să aibă întâlniri și cu liderii Egiptului, Qatarului și Emiratelor Arabe Unite pentru a discuta eforturile diplomatice destinate reducerii tensiunilor și încheierii războiului cu Iranul.

Declarațiile oficialului american vin în contextul în care mai multe surse diplomatice au indicat în ultimele zile progrese în negocierile privind un acord între Washington și Teheran. Cu toate acestea, autoritățile iraniene au transmis sâmbătă că memorandumul de la Islamabad, despre care se specula că ar putea fi semnat duminică, nu va fi parafat la această dată.

Teheranul a precizat însă că posibilitatea semnării unui acord în zilele următoare rămâne deschisă.