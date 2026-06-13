Zelenski: Europa are nevoie de Ucraina pentru a face față amenințărilor pe termen lung ale Rusiei

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare sâmbătă, Zelenski a afirmat că numeroși lideri europeni recunosc faptul că relația dintre Ucraina și Europa este una de dependență reciprocă.

„Noi auzim de la mulți lideri că nu doar Ucraina are nevoie de Europa, ci și că Ucraina este utilă Europei, iar acest lucru este adevărat”, a transmis Zelenski.

Președintele ucrainean a susținut că Rusia își consolidează prezența militară în apropierea Europei și construiește baze în zone unde acestea nu existau nici măcar în perioada sovietică.

„Ținând cont de intențiile pe termen lung ale Rusiei – faptul că acum baze rusești sunt construite în apropierea Europei chiar și în locuri unde nu existau baze militare în perioada sovietică – acest lucru demonstrează că fără Ucraina, fără capacitățile și experiența noastră, Europei i-ar putea fi extrem de dificil”, a afirmat el.

Zelenski a avertizat că amenințările de securitate generate de Rusia nu sunt temporare

„Provocările de securitate din partea Rusiei nu sunt pentru un an și nici pentru cinci ani. Rusia a ales o strategie anti-europeană și antidemocratică pe termen lung și își construiește politica în jurul acesteia”, a spus președintele ucrainean.

Liderul de la Kiev a acuzat Moscova că încearcă să influențeze politicieni europeni prin diverse avantaje și beneficii.

„Ei încearcă să cumpere unii politicieni cu diferite avantaje. Dar nu pentru pace, ci pentru ca acești politicieni să vândă Rusiei interesele propriilor națiuni și interesele comune ale Europei”, a declarat Zelenski.

În acest context, președintele ucrainean l-a criticat pe fostul premier al Ungariei, Viktor Orban, afirmând că astfel de abordări sunt sortite eșecului.

„În cele din urmă vor pierde, la fel ca Orban, dar mulți încearcă în continuare să se împrietenească cu portofelul lui Putin și închid ochii la ceea ce se întâmplă în realitate”, a spus Zelenski.

Recunoaștere pentru susținerea Ucrainei în procesul de integrare în UE

Totodată, liderul ucrainean a mulțumit oficialilor europeni care susțin Ucraina și procesul de integrare europeană.

„Vreau să le mulțumesc tuturor celor care luptă pentru popoarele lor, pentru interesele Europei și pentru securitatea Europei, o securitate împreună cu Ucraina”, a transmis acesta.

Zelenski a adresat mulțumiri speciale președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui Consiliului European, António Costa, pentru colaborarea în procesul de integrare în Uniunea Europeană.

Mesajul vine după ce ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene au aprobat deschiderea primului cluster de negocieri de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova. În acest context, președintele ucrainean a felicitat și Republica Moldova pentru progresul înregistrat pe drumul european.

„Ucraina și Moldova parcurg împreună acest drum până la aderarea deplină la Uniunea Europeană”, a concluzionat Zelenski.