China se confruntă cu efectul neașteptat al politicii copilului unic: milioane de femei nu mai vor copii

China se confruntă cu una dintre cele mai rapide scăderi ale natalității din lume. Rata nașterilor a coborât anul trecut la un minim istoric de 5,63 nașteri la mia de locuitori, iar autoritățile încearcă să inverseze tendința prin subvenții, facilități fiscale și campanii de promovare a familiei, scrie The Guardian. Pentru multe femei din China, însă, mesajele oficiale se lovesc de experiențele și lecțiile transmise de generațiile anterioare.

În umbra politicii copilului unic

Între 1980 și 2016, China a aplicat controversata politică a copilului unic, una dintre cele mai radicale intervenții demografice din istoria modernă. În multe regiuni, măsurile au fost aplicate cu duritate, inclusiv prin avorturi forțate, sterilizări și amenzi severe pentru familiile care depășeau limita impusă de stat.

În provincia Shandong, una dintre cele mai populate din țară, au rămas amintiri dureroase despre campanii extreme de control al nașterilor desfășurate la începutul anilor ’90. Multe femei povestesc și astăzi despre intervenții medicale impuse și despre presiuni exercitate de autorități pentru a împiedica nașterea unor copii considerați „în plus”. Deși politica a fost abandonată în urmă cu un deceniu, efectele sale continuă să influențeze mentalitatea societății chineze.

O generație care nu mai consideră maternitatea o obligație

Spre deosebire de părinții lor, mulți tineri chinezi nu mai văd întemeierea unei familii numeroase ca pe un obiectiv esențial al vieții. Costurile ridicate ale locuințelor, educației și creșterii copiilor au devenit principalele motive pentru care multe cupluri amână sau renunță complet la ideea de a avea copii. Un studiu recent citat de presa internațională arată că aproape jumătate dintre femeile chineze cu vârste între 18 și 24 de ani declară că nu își doresc copii. În 2012, procentul era de doar 6%. Experții spun că această schimbare reflectă nu doar dificultățile economice, ci și o transformare profundă a valorilor sociale.

Presiuni noi într-o societate schimbată

Autoritățile chineze încearcă să stimuleze natalitatea într-un moment în care populația îmbătrânește rapid, iar forța de muncă începe să se reducă. Totuși, multe femei consideră că decizia de a avea sau nu copii trebuie să aparțină exclusiv individului. Sociologii subliniază că generațiile crescute după politica copilului unic au fost educate într-un model familial diferit, iar dorința pentru familii numeroase este mult mai redusă decât în trecut. În plus, accesul mai mare la educație și independența economică oferă femeilor opțiuni care nu existau pentru generațiile anterioare.

Pentru Beijing, scăderea natalității reprezintă una dintre cele mai mari provocări economice și sociale ale următoarelor decenii. Pentru multe femei chineze însă, actuala perioadă este văzută ca o oportunitate de a lua decizii personale fără constrângerile care au marcat viețile mamelor și bunicilor lor.