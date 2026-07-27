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SUA lansează o alianță pentru a contracara China în domeniul 6G. România, printre participanți

Administrația Trump va lansa luni un parteneriat global cu peste 20 de aliați pentru a accelera dezvoltarea unor rețele wireless 6G sigure, informează Politico.
SUA lansează o alianță pentru a contracara China în domeniul 6G. România, printre participanți
Iulian Moşneagu
27 iul. 2026, 13:00, Economic
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Prin această inițiativă, Washingtonul încearcă să limiteze influența Chinei asupra următoarei generații de telecomunicații.

România, printre țările care vor colabora pentru dezvoltarea tehnologiei 6G

Inițiativa include țări precum Regatul Unit, Germania și Japonia, dar și România, și urmărește coordonarea strategiilor guvernelor privind tehnologia 6G, cu mai mulți ani înainte ca aceasta să înceapă să înlocuiască rețelele 5G, conform Politico.

Parteneriatul va stabili persoane de contact în cadrul guvernelor participante, va facilita schimbul de resurse tehnice și va pregăti terenul pentru lansarea comercială a tehnologiei. Inițiativa susține obiectivul președintelui Donald Trump ca Statele Unite să devină lider mondial în domeniul 6G.

Statele Unite vor să limiteze influența Chinei în telecomunicații

Inițiativa este menită să reprezinte o contrapondere la ambițiile Chinei în domeniul telecomunicațiilor și la extinderea globală a unor companii precum Huawei și ZTE. Oficialii americani consideră că o colaborare mai strânsă cu aliații este esențială pentru stabilirea standardelor tehnice internaționale.

Discuțiile au loc înaintea Conferinței Mondiale de Radiocomunicații de anul viitor, organizată la Shanghai, unde statele vor negocia decizii importante pentru viitorul rețelelor wireless.

„Măsura de astăzi recunoaște faptul că tehnologia 6G va fi radical diferită de 5G și că menținerea poziției de lider a Statelor Unite și a aliaților săi necesită o strategie cu totul diferită”, a transmis într-un comunicat Arielle Roth, șefa Administrației Naționale pentru Telecomunicații și Informații, care coordonează inițiativa. „Colaborând încă de pe acum cu parteneri de încredere, ne vom asigura că rețelele de generație următoare vor reflecta interesele noastre comune în materie de securitate, ne vor consolida competitivitatea și vor stimula inovarea”.

Arielle Roth a declarat că apelul reprezintă „un nivel fără precedent de coordonare internațională privind viitorul tehnologiei comunicațiilor”.

Competiția pentru dezvoltarea rețelelor 5G a pus Statele Unite și China în tabere opuse, pe fondul preocupărilor privind securitatea națională. Statele Unite au susținut că firmele chineze de telecomunicații prezintă riscuri semnificative și, timp de mai mulți ani, încă din primul mandat al lui Trump, le-au cerut statelor aliate să evite colaborarea cu Huawei și ZTE.

Țările implicate în inițiativa Washingtonului

Lista inițială a guvernelor care susțin parteneriatul 6G include Albania, Australia, Canada, Costa Rica, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Honduras, Italia, Japonia, Letonia, Lituania, Norvegia, Panama, Paraguay, Filipine, Republica Coreea, România, Suedia și Regatul Unit.

Documentul precizează că măsurile adoptate de fiecare țară pentru dezvoltarea tehnologiei 6G vor fi diferite, dar stabilește o serie de angajamente comune privind viitoarea arhitectură wireless.

Planul include obiective pentru următoarea lună, următoarele trei luni, șase luni și un an. Printre acestea se numără organizarea, anul viitor, a unei reuniuni în format fizic.

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