Surse Reuters: Trump respinge eforturile de inițiere a negocierilor pentru un armistițiu cu Iranul

Administrația președintelui Donald Trump a respins eforturile aliaților din Orientul Mijlociu de a iniția negocieri diplomatice menite să pună capăt războiului cu Iranul, potrivit unor surse citate de Reuters.
Sursa: Hepta
Cosmin Pirv
14 mart. 2026, 19:55, Știri externe

Omanul, care a mediat discuțiile înainte de război, a încercat de mai multe ori să deschidă o linie de comunicare, dar Casa Albă a dat de înțeles clar că nu este interesată, potrivit surselor citate de Reuters.

Un înalt oficial al Casei Albe a confirmat că Trump a respins aceste eforturi de a iniția negocieri și că se concentrează pe continuarea războiului pentru a slăbi și mai mult capacitățile militare ale Teheranului.

„Nu este interesat de asta în acest moment, iar noi vom continua misiunea fără încetare. Poate va veni o zi, dar nu acum”, a spus oficialul.

„Președintele Trump a spus că noua conducere potențială din Iran a indicat că dorește să discute și că, în cele din urmă, va discuta. Deocamdată, Operațiunea Epic Fury continuă neabătut”, a declarat un al doilea oficial de rang înalt de la Casa Albă, când a fost rugat să comenteze această știre.

Iranul, la rândul său, a respins posibilitatea unui armistițiu până la încetarea atacurilor americane și israeliene, au declarat pentru Reuters două surse iraniene de rang înalt.

Jurnaliștii notează că lipsa de interes din partea Washingtonului și a Teheranului sugerează că ambele părți se pregătesc pentru un conflict prelungit, chiar dacă războiul care se extinde provoacă victime în rândul civililor, iar închiderea Strâmtorii Hormuz de către Iran determină o creștere vertiginoasă a prețurilor petrolului.

Războiul a provocat moartea a peste 2.000 de persoane, în special în Iran, și a creat cea mai mare întrerupere a aprovizionării cu petrol din istorie, deoarece traficul maritim a fost oprit în Strâmtoarea Hormuz, prin care este transportată o cincime din petrolul mondial.

Recomandarea video

FOTO Ghid de 3 zile în Bergamo, orașul „frate” cu Transilvania / Ce să faci, să mănânci și să vezi în orașul care făcea parte din același stat cu Clujul, acum 200 de ani
G4Media
Produsul alimentar redus cu 40% începând de astăzi, în LIDL. Majoritatea românilor îl consumă zilnic
Gandul
Dan Alexa a înscris în poarta vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul momentului
Cancan
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Prosport
Înlocuiește inteligența artificială programatorii? Un tânăr specialist explică cum schimbă AI-ul industria IT: „Programatorii nu vor dispărea, ci vor evolua”
Libertatea
Ce trebuie să faci cu perișoarele înainte să le adaugi în ciorbă. Trucul care le face mai pufoase
CSID
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Promotor