China confirmă arestarea unui cetățean american suspectat de spionaj

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al ministerului, Lin Jian, în cadrul unei conferințe de presă regulate, după ce publicația The New York Times a relatat că U Min Zin ar fi dispărut săptămâna trecută în orașul Kunming, din sud-vestul Chinei, scrie Reuters.

Potrivit oficialului chinez, autoritățile au informat Consulatul General al Statelor Unite din Guangzhou cu privire la arestare, în conformitate cu procedurile în vigoare.

Beijingul nu a oferit detalii suplimentare despre acuzațiile formulate împotriva cetățeanului american și nici despre circumstanțele în care acesta a fost reținut.

Cazul apare într-un context sensibil al relațiilor dintre China și Statele Unite, marcate în ultimii ani de tensiuni legate de securitate, spionaj și schimburi reciproce de acuzații privind activități de informații.

Deocamdată, autoritățile americane nu au comentat public informațiile furnizate de partea chineză.