„Umbrela de securitate pe care SUA a promovat-o ani de zile s-a dovedit acum a fi plină de găuri. O umbrelă care nu doar că nu a fost un factor de descurajare, ci a devenit practic un teren propice pentru tensiuni și crize.

Statele Unite sunt acum nevoite să se milogescă, chiar și în fața Chinei, pentru a menține strâmtoarea Ormuz în siguranță”, a scris Abbas Araqchi, șeful diplomației iraniene, pe rețele de socializare.

„Iranul cere fraților săi vecini să alunge forțele străine agresive de pe teritoriile lor, în special pentru că singura preocupare și prioritate a acestor forțe este apărarea Israelului”, spune Araqchi.

Donald Trump a scris astăzi două mesaje pe tema eliberării Strâmtorii Ormuz.

În primul mesaj, liderul american a spus că trimite nave de război ale SUA ca să mențină strâmtoarea deschisă și în siguranță. Președintele american a făcut apel către China, Franța, Japonia, Coreea de Sud, Marea Britanie și alte state să se alăture armatei americane.

În al doilea mesaj, postat după câteva ore, Trump a revenit cu apelul către alte state și a susținut că eliberarea Strâmtorii trebuie să fie un efort de echipă.

„Statele lumii care primesc petrol prin Strâmtoare trebuie să se ocupe de această trecere”, iar SUA doar va ajuta „mult”. „SUA se vor coordona, de asemenea, cu aceste țări, astfel încât totul să meargă rapid, fără probleme și bine”, a scris Trump.