„Multe țări, în special cele afectate de încercarea Iranului de a închide strâmtoarea Ormuz, vor trimite nave de război, împreună cu Statele Unite ale Americii, pentru a menține strâmtoarea deschisă și în siguranță.

Am distrus deja 100% din capacitatea militară a Iranului, dar este ușor pentru ei să trimită o dronă sau două, să lanseze o mină sau să lanseze o rachetă de rază mică undeva de-a lungul sau în această cale navigabilă, indiferent cât de grav înfrânte ar fi.

Sperăm că China, Franța, Japonia, Coreea de Sud, Marea Britanie și alții, care sunt afectați de această constrângere artificială, vor trimite nave în zonă, astfel încât strâmtoarea Ormuz să nu mai fie o amenințare pentru o națiune care a fost complet decapitată.

Între timp, Statele Unite vor bombarda țărmul și vor trage încontinuu în afara apei bărcile și navele iraniene. Într-un fel sau altul, vom avea în curând Strâmtoarea Ormuz DESCHISĂ, ÎN SIGURANȚĂ și LIBERĂ!

Președintele DONALD J. TRUMP”, a anunțat Trump pe Truth Social.

De la începutul războiului traficul navigabil în Strâmtoarea Ormuz este blocat, strâmtoarea fiind controlată de Iran. Peste 150 de nave sunt blocate în zonă.

Aproximativ 20% din consumul global de petrol (și peste 20% din comerțul mondial cu gaze naturale lichefiate – GNL) tranzitează prin strâmtoare. Această cale navigabilă este considerată cel mai important punct de tranzit petrolier din lume din punct de vedere strategic.