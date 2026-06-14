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Trump îi ceartă pe israelieni: Nu ar trebui să mai existe atacuri din partea Israelului nicăieri în Liban

Președintele american Donald Trump i-a certat pe israelieni. Nu ar trebui să mai existe atacuri din partea Israelului nicăieri în Liban, a transmis Trump la puțin timp după ce israelienii au bombardat suburbiile de sud ale capitalei libaneze Beirut.
Trump îi ceartă pe israelieni: Nu ar trebui să mai existe atacuri din partea Israelului nicăieri în Liban
Hepta/Mediafax Foto
Petru Mazilu
14 iun. 2026, 18:16, Politic
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Președintele american a trimis mesajul duminică pe rețeaua TruthSocial.

„Atacul de astăzi dimineață asupra Beirutului nu ar fi trebuit să aibă loc, mai ales într-o zi specială, când suntem atât de aproape de un Acord de Pace cu Iranul. Israelul are dreptul să se apere împotriva amenințărilor, dar atacul la care a răspuns a fost foarte mic și lipsit de sens, nimeni nu a fost rănit, rănit sau ucis și nu ar trebui să perturbe acest proces important”, a scris Donald Trump.

Președintele SUA le-a cerut israelienilor să nu mai atace Libanul.

„Suntem foarte aproape de un Acord care va aduce pacea în regiune, inclusiv în Liban, și toate părțile ar trebui să se retragă. Nu ar trebui să mai existe atacuri din partea Israelului nicăieri în Liban, dar nici nu ar trebui să mai existe atacuri din partea vreunei alte părți, inclusiv a Hezbollah, împotriva Israelului. Acesta ar putea fi începutul unei păci lungi și frumoase – Să nu o stricăm”, a precizat Trump.

Armata israeliană a anunțat că a efectuat un atac aerian asupra suburbiilor de sud ale capitalei libaneze Beirut, zona Dahiyeh. Atacul a vizat „infrastructură aparținând organizației Hezbollah”, au transmis israelieni.

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