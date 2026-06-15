Un copil australian a murit după ce a fost împușcat din greșeală de poliție în Pakistan

Incidentul a avut loc în provincia Punjab, în timpul unei intervenții la un presupus jaf armat, relatează Euronews.

Alte două persoane din familia victimei au fost rănite în urma incidentului. Guvernul australian a cerut o anchetă completă și transparentă pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Schimb de focuri în timpul unei intervenții

Potrivit poliției din Punjab, agenții au intervenit miercuri după ce mai multe persoane înarmate ar fi oprit un autoturism și i-ar fi amenințat pe ocupanți cu arme de foc.

În timpul operațiunii, polițiștii au deschis focul asupra suspecților. Autoritățile susțin că unul dintre agenți a evaluat greșit situația din teren.

Anchetatorii spun că ofițerul a crezut că suspecții încearcă să fugă cu mașina familiei și a tras asupra vehiculului.

În urma focurilor de armă, Hania, o fetiță în vârstă de 10 ani, și-a pierdut viața. Tatăl și fratele acesteia au fost răniți.

Polițistul implicat a fost arestat

Autoritățile pakistaneze au precizat că tatăl victimei a depus o plângere penală în acest caz.

Polițistul implicat în incident a fost arestat și prezentat în fața unui tribunal. Instanța a decis menținerea acestuia în custodie pe durata investigațiilor.

Reprezentanții poliției din Punjab au anunțat că desfășoară o anchetă internă și că vor analiza toate circumstanțele producerii incidentului.

Instituția a transmis că investigația va fi una completă și imparțială.

Familia se afla în vizită în Pakistan

Potrivit presei australiene, familia victimei locuiește în orașul Perth, din vestul Australiei. În momentul tragediei, membrii familiei se aflau în Pakistan pentru a-și vizita rudele.

Ministerul australian de Externe a confirmat că oferă sprijin consular familiei afectate. Instituția a precizat că o cetățeană australiană a murit, iar alte două persoane au fost rănite în incident.

Canberra cere clarificări

Premierul australian Anthony Albanese a declarat că autoritățile de la Canberra așteaptă explicații complete din partea Pakistanului.

Șeful guvernului australian a afirmat că este necesară o investigație transparentă și riguroasă.

El a subliniat că tragedia este cu atât mai gravă cu cât, pe lângă copilul care și-a pierdut viața, alți membri ai familiei au fost răniți.

Poliția recunoaște gravitatea incidentului

Reprezentanții poliției din Punjab și-au exprimat regretul pentru cele întâmplate.

Instituția a transmis că intervențiile au loc adesea în condiții dificile și cu un grad ridicat de risc.

Cu toate acestea, autoritățile au precizat că nu există nicio justificare pentru încălcarea procedurilor operative.

Ancheta aflată în desfășurare urmează să stabilească exact cum s-a produs eroarea care a dus la moartea copilului și la rănirea altor doi membri ai familiei.