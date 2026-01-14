Prima pagină » Știri externe » Donald Trump despre șeful băncii centrale a SUA: „Idiotul ăla nu va mai fi mult timp acolo”

Președintele SUA, Donald Trump, l-a atacat din nou pe șeful băncii centrale a SUA: „Idiotul ăla nu va mai fi mult timp acolo”, a spus Trump. Președintele SUA și șeful Rezervei Federale au puncte de vedere diferite în legătură cu politica monetară a țării.
Petru Mazilu
14 ian. 2026, 10:02, Economic

Donald Trump l-a criticat din nou pe președintele Fed, Jerome Powell. „Idiotul ăla nu va mai fi mult timp prin preajmă”, a spus Donald Trump despre președintele Fed, potrivit Le Figaro.

Trump și-a intensificat atacurile personale asupra șefului băncii centrale a SUA. Într-un discurs rostit marți în fața Detroit Economic Club, președintele SUA l-a criticat dur pe Jerome Powell. Discursul a fost ținut după ce Trump a vizitat o fabrică auto Ford din Michigan.

Cu câteva ore mai devreme, de la Casa Albă, Trump l-a numit pe Powell „incompetent” și „necinstit”. Atacurile în serie ale liderului SUA asupra șefului Rezervei Federale au legătură cu dezacordurile dintre cei doi. Trump consideră că Fed are o politică monetară prea restrictivă și dăunătoare creșterii economice. În plus, Trump pune la îndoială independența Fed-ului, considerând că banca ar trebui să sprijine acțiunile puterii executive.

Atacurile lui Trumo reprezintă o tentativă de intimidare, susține Powell. Într-o declarație filmată, el a confirmat că este vizat de o anchetă penală. Powell a afirmat că anchetă nu se bazează pe probleme de management sau pe proiectul de renovare a sediului Fed. În opinia sa, este vorba despre o încercare motivată politic de a presa banca centrală să reducă ratele dobânzilor în conformitate cu dorințele administrației Trump.

El a reiterat faptul că Fed trebuie să continue să își bazeze politica monetară pe date economice, nu pe considerații politice, subliniind importanța independenței sale.

Procurorii americani au deschis o anchetă penală care îl vizează pe președintele Rezervei Federale (Fed), Jay Powell, în legătură cu renovarea sediului băncii centrale, un proiect estimat la 2,5 miliarde de dolari. Decizia a escaladat conflictul dintre administrația președintelui Donald Trump și instituția responsabilă de politica monetară a SUA.

