Guvernatorul Rezervei Federale americane demisionează din funcția de consilier economic al lui Trump

„În conformitate cu angajamentul asumat în fața Senatului înainte de numirea sa la Fed, Stephen Miran și-a prezentat demisia din Consiliul Consilierilor Economici (CEA)”, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al președinției, Kush Desai.

Stephen Miran a devenit în septembrie 2025 membru al conducerii băncii centrale a Statelor Unite ale Americii, după demisia surpriză a Adrianei Kugler. La acel moment, el nu renunțase la șefia CEA, ci își luase doar un concediu fără plată, argumentând că mandatul său urma să expire oricum la 31 ianuarie 2026.

Acest aranjament a fost dur criticat de opoziția democrată, care l-a considerat un nou atac la adresa independenței Rezervei Federale, instituție aflată de mult timp sub presiunea lui Donald Trump pentru reducerea ratelor dobânzilor.

De la instalarea sa la Fed, Stephen Miran s-a remarcat prin poziții mult mai favorabile relaxării politicii monetare decât ale majorității colegilor săi.

Mandatul lui Stephen Miran a expirat oficial la finalul lunii ianuarie

Mandatul său a expirat oficial la finalul săptămânii trecute, însă Miran poate rămâne în funcție până la numirea unui succesor.

Donald Trump intenționează să îl desemneze pe Kevin Warsh pentru a-i lua locul și, mai mult, să-l instaleze ca viitor președinte al Fed, în locul lui Jerome Powell, al cărui mandat se încheie în luna mai. Numirea lui Warsh trebuie însă validată de Senat, un proces care ar putea dura mai multe luni.

Luni, mai mulți senatori democrați i-au cerut lui Miran să demisioneze „imediat” din funcția de guvernator al Fed.

„Prelungirea prezenței dumneavoastră la Rezerva Federală nu face decât să agraveze un aranjament care a fost inadecvat încă de la început. Acest dublu rol trebuie să înceteze”, au transmis aceștia.

Senatorii l-au acuzat în special că voturile sale privind politica monetară par „mai degrabă rezultatul presiunilor exercitate de președinte asupra ratelor dobânzilor decât al unei analize riguroase”.

Reacțiile nu au întârziat nici în spațiul public.

Senatoarea democrată Elizabeth Warren a scris pe platforma X: „Marioneta lui Donald Trump o dată, marioneta lui Donald Trump pentru totdeauna”, după anunțul demisiei lui Miran din Consiliul Consilierilor Economici.