Donald Trump a semnat legea de finanțare care redeschide guvernul federal

„Sunt încântat să semnez Legea privind alocările bugetare consolidate, pentru a redeschide imediat guvernul federal și a finanța marea majoritate a operațiunilor pentru restul anului fiscal”, a declarat Donald Trump în Biroul Oval.

Prin semnătura președintelui, blocajul guvernamental parțial, care a durat trei zile, a fost oficial încheiat, fiind asigurată funcționarea unor departamente-cheie ale administrației federale.

Legea a fost aprobată cu 217 voturi pentru și 214 împotrivă, la capătul unor negocieri tensionate, la insistențele președintelui Trump.

Măsura asigură finanțarea majorității instituțiilor federale până la 30 septembrie, sfârșitul actualului an fiscal, în timp ce Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) primește fonduri doar pentru încă două săptămâni.

Tump a catalogat adoptarea legii drept „o mare victorie pentru poporul american”.

Președintele a semnat rapid actul normativ, evaluat la aproximativ 1.200 de miliarde de dolari, imediat după votul final din Camera Reprezentanților, punând astfel capăt blocajului parțial început în weekend și care a durat trei zile.

Următoarea confruntare politică majoră este așteptată în Congres peste două săptămâni, când vor începe negocierile privind finanțarea pe termen lung a Departamentului pentru Securitate Internă.

Democrații cer impunerea unor restricții suplimentare asupra activității Serviciului pentru imigrație – ICE.