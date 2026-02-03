Răsturnare de situație diplomatică. Trump și Petro se întâlnesc la Casa Albă

Evenimentul este considerat un moment-cheie în relațiile bilaterale dintre SUA și Columbia.

Luna trecută, Trump i-ar fi spus lui Petro să „își păzească fundul”, potrivit presei internaționale, însă tonul dintre cei doi lideri s-a schimbat radical după o convorbire telefonică purtată pe 7 ianuarie, descrisă de ambele părți drept cordială. În urma acestui dialog, Petro a acceptat invitația oficială de a vizita Casa Albă, scrie France24.

Întâlnirea Trump – Petro la Casa Albă are loc într-un context sensibil, în care guvernul de la Bogota încearcă să convingă Washingtonul că deține controlul asupra traficului de droguri. În paralel, Gustavo Petro urmărește ridicarea sancțiunilor impuse anterior de Statele Unite împotriva sa.

Donald Trump l-a descris în trecut pe liderul columbian drept „un om bolnav căruia îi place să producă cocaină și să o vândă Statelor Unite” și a sugerat chiar posibilitatea unei intervenții americane în Columbia. Declarațiile au amplificat tensiunile dintre cei doi lideri, aflați la extreme opuse ale spectrului politic.

Un semn de schimbare de ton

După luni de atacuri reciproce pe rețelele sociale, întâlnirea de la Casa Albă indică o schimbare clară de ton. Trump a declarat, în ajunul întrevederii, că îl așteaptă pe Petro pentru „o întâlnire bună” si a anun’at că liderul columbian „a fost foarte amabil în ultima lună sau două”.

Petro a ajuns luni la Washington folosind o viză specială, după ce viza sa anterioară fusese revocată în septembrie, în urma unor declarații controversate legate de politica externă a SUA.

Mize uriașe pentru Columbia

Experții politici consideră că discuțiile ar putea degenera rapid, amintind de întâlniri tensionate anterioare ale lui Trump cu alți lideri internaționali.

Pentru Columbia, miza este enormă: sute de milioane de dolari anual în ajutor militar și economic, precum și menținerea celei mai importante relații comerciale externe.

Întrevederea are loc înaintea alegerilor prezidențiale, într-un moment în care candidatul de stânga Ivan Cepeda conduce în sondaje.