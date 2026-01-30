Separatiștii din Alberta cer ajutorul lui Donald Trump pentru a se desprinde de Canada. Vor să devină al 51-lea stat SUA

Alberta se numără printre cele mai bogate provincii ale Canadei, având o suprafață similară cu Texasul și o populație de aproximativ 5 milioane de locuitori. Provincia este considerată „motorul energetic” al țării, contribuind cu peste 80% din producția de petrol a Canadei, în special din nisipuri bituminoase. Politic, Alberta este un bastion al conservatorismului, deși orașele mari, precum Calgary și Edmonton, au tendințe mai progresiste, mai arată CNN.

Cine sunt separatiștii și ce doresc

Principala formațiune separatiste este Alberta Prosperity Project, care militează pentru organizarea unui referendum privind independența provinciei. Liderii grupului și-au exprimat intenția de a solicita autorităților americane o linie de credit de 500 de miliarde de dolari. Scopul ar fi pentru a „sprijini tranziția către o Alberta liberă și independentă”. Faptul că oficiali de la Departamentul de Stat al SUA au avut întâlniri cu reprezentanții acestui grup a provocat nemulțumiri la Ottawa.

Premierul canadian Mark Carney a cerut Statelor Unite să respecte suveranitatea Canadei. Alți lideri din provincii au fost chiar mai fervenți: premierul Columbiei Britanice a considerat contactele separatiștilor cu oficialii americani un „act de trădare”. Totuși, Casa Albă a minimizat situația, afirmând că nu a fost acordat niciun sprijin oficial pentru secesiune.

Reîntoarcerea lui Trump în politica americană a dat impuls mișcării separatiste. La recentele mitinguri, susținătorii au purtat șepci cu sloganul adaptat „Make Alberta Great Again”. Unii dintre ei propun chiar ca Alberta să devină al 51-lea stat american. Anumiți oficiali americani au adus laude, descriind Alberta drept un „partener natural” al SUA datorită resurselor sale energetice.

Este posibil ca Alberta să se desprindă de Canada?

Deși se discută despre organizarea unui referendum, sprijinul public pentru independență rămâne modest. În fapt, doar aproximativ 19% dintre locuitori ar vota pentru secesiune, conform unor sondaje recente. Mulți susținători ai referendumului par să fie mai degrabă „separațiști simbolici”. Ei doresc mai degrabă să transmită un mesaj politic guvernului federal, decât să rupă efectiv legăturile cu Canada.

Premierul provinciei, Danielle Smith, a afirmat că nu susține secesiunea. Totuși a recunoscut că nemulțumirile Albertăi față de Ottawa sunt „legitime”. Chiar și în cazul unui vot favorabil, procesul de desprindere ar fi extrem de complicat din punct de vedere legal, economic și politic, fără un precedent clar sau un plan bine definit.