Fostul premier al Canadei: Țara trebuie să fie pregătită să facă „orice sacrificu necesar” pentru a-și proteja independența față de SUA

Fostul prim-ministru al Canadei, Stephen Harper, a avertizat că țara se confruntă cu amenințări fără precedent la adresa suveranității sale și trebuie să fie pregătită să acționeze decisiv, potrivit AP.

În cadrul ceremoniei de dezvelire a portretului său oficial, Harper a făcut apel la unitate și sacrificiu pentru a apăra independența Canadei, pe fondul presiunilor tot mai mari din partea Statelor Unite.

Harper, care a condus Canada între 2006 și 2015, a evitat să-l menționeze direct pe președintele american Donald Trump.

Cu toate acestea, declarațiile sale au făcut trimitere clară la retorica recentă privind anexarea, tarifele comerciale și schimbările geopolitice care afectează America de Nord.

Apel la unitate în fața presiunilor externe

Harper a cerut celor două mari partide politice din Canada, Liberalii și Conservatorii, să lase deoparte diferențele în fața amenințărilor externe.

El a descris momentul actual drept unul periculos și a subliniat că unitatea națională este esențială pentru menținerea independenței pe termen lung.

Canada a fost tulburată de comentarii repetate din SUA despre transformarea țării în „al 51-lea stat”, precum și de amenințări cu represalii economice.

Alte îngrijorări au apărut din presiunile americane legate de Groenlanda, care are o frontieră maritimă arctică cu Canada și o importanță strategică majoră.

Avertisment privind diviziunile interne

Dincolo de presiunile externe, Harper a avertizat asupra politicilor interne care ar putea slăbi unitatea națională.

El a indicat creșterea sentimentelor separatiste în Alberta, unde un posibil referendum pentru independență ar putea avea loc chiar din această primăvară.

Premierul provinciei Alberta, Danielle Smith, a recunoscut că sprijinul pentru separatism este de aproximativ 30%.

Smith a intensificat, de asemenea, solicitările pentru aprobarea federală a unor noi proiecte de conducte petroliere către coasta Pacificului, considerând vital accesul la energie pentru viitorul provinciei.

Aprecieri pentru premierul Mark Carney

Harper a oferit și aprecieri moderate actualului prim-ministru Mark Carney, amintind de relația lor profesională.

El a spus că i-a aprobat CV-ul lui Carney atunci când acesta a candidat pentru conducerea băncii centrale a Canadei, glumind pe seama succesului său ulterior.

La rândul său, Carney i-a mulțumit lui Harper pentru apărarea suveranității Canadei și i-a recunoscut leadershipul din timpul crizei financiare din 2008.

El a subliniat disponibilitatea lui Harper de a renunța la ideologie atunci când a fost necesar, acceptând deficite bugetare pentru a stabiliza economia.

Un mesaj pentru viitor

Ambii lideri au accentuat importanța rezilienței, unității și planificării pe termen lung.

Harper a concluzionat că forța Canadei depinde de cooperare în momente dificile, pentru a asigura independența țării pentru generațiile viitoare.