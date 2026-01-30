Canada cere SUA să respecte suveranitatea națională în contextul discuțiilor privind separarea Albertei

Prim-ministrul canadian Mark Carney și premierul provinciei Alberta, Danielle Smith, au transmis un mesaj ferm către Statele Unite, solicitând respectarea suveranității Canadei, după apariția unor informații potrivit cărora separatiști din Alberta ar fi purtat discuții cu oficiali ai administrației Trump privind o eventuală separare a provinciei de Canada.

Subiectul, relatat inițial de BBC și Financial Times, a generat reacții puternice pe scena politică canadiană.

Mark Carney a declarat că se așteaptă ca administrația americană să respecte pe deplin integritatea teritorială a Canadei.

„Am fost întotdeauna clar cu președintele Trump: suveranitatea Canadei trebuie respectată”, a afirmat prim-ministrul, într-un context politic tensionat, marcat de negocieri comerciale sensibile între Canada, SUA și Mexic.

Canada cere SUA să respecte suveranitatea națională, spune și guvernul din Alberta

La rândul său, premierul Albertei, Danielle Smith, a subliniat că eventualele discuții despre viitorul democratic al provinciei trebuie să rămână exclusiv în responsabilitatea cetățenilor canadieni.

Ea a precizat că, deși susține o Alberta „puternică în cadrul Canadei”, nu va stigmatiza cetățenii care sprijină organizarea unui referendum privind separarea.

Separatiștii caută sprijin extern

Potrivit Financial Times, membri ai mișcării separatiste din Alberta, inclusiv Jeffrey Rath, cofondator al Alberta Prosperity Project, s-au întâlnit de mai multe ori la Washington cu oficiali americani.

Rath a susținut că vizitele au avut caracter informativ și că au vizat un „studiu de fezabilitate” privind o posibilă linie de credit de 500 de miliarde de dolari, în cazul unei separări. Casa Albă a precizat însă că nu a oferit niciun sprijin oficial.

Declarațiile unor oficiali americani, inclusiv ale secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care a sugerat că SUA ar putea colabora cu o Alberta independentă, au amplificat tensiunile. Reacțiile dure nu au întârziat să apară, premierul Columbiei Britanice calificând aceste demersuri drept „trădare”.

Deși nemulțumirile față de Ottawa persistă în Alberta, un sondaj Ipsos arată că doar aproximativ 30% dintre locuitorii provinciei ar susține inițierea procesului de separare, iar o parte consideră un eventual vot drept unul simbolic. În paralel, peste 430.000 de canadieni au semnat o petiție pentru menținerea unității naționale.