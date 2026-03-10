Alertă la consulatul SUA din Toronto. Au fost trase focuri de armă. Nimeni nu a fost rănit

Poliția din Toronto a precizat pe X că a răspuns apelurilor privind focurile de armă la ora 5:29 dimineața, ora locală. Reprezentanții consulatului SUA din Toronto și ai Departamentului de Stat al SUA nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii, scrie Reuters.

Într-o altă postare, poliția a precizat că nu deține informații despre un posibil suspect și că se află la fața locului investigând incidentul. Aceștia nu au oferit detalii privind un eventual motiv.

Separat, duminică, un dispozitiv improvizat a explodat în Norvegia, la ambasada SUA din Oslo, iar poliția încă îl căuta pe suspect, cu o posibilă legătură cu războiul din Iran fiind printre pistele de investigare.

În New York, doi bărbați au fost inculpați pentru terorism după ce au aruncat o bombă artizanală asupra unor protestatari anti-islam, în weekendul trecut.