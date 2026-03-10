Prima pagină » Știri externe » Alertă la consulatul SUA din Toronto. Au fost trase focuri de armă. Nimeni nu a fost rănit

Alertă la consulatul SUA din Toronto. Au fost trase focuri de armă. Nimeni nu a fost rănit

Marți, au fost trase focuri de armă la consulatul SUA din Toronto, au declarat polițiștii, adăugând că au fost găsite dovezi ale unui foc de armă, fără ca vreo persoană să fie rănită.
Alertă la consulatul SUA din Toronto. Au fost trase focuri de armă. Nimeni nu a fost rănit
Foto: Pexels
Andrei Rachieru
10 mart. 2026, 15:34, Știri externe

Poliția din Toronto a precizat pe X că a răspuns apelurilor privind focurile de armă la ora 5:29 dimineața, ora locală. Reprezentanții consulatului SUA din Toronto și ai Departamentului de Stat al SUA nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii, scrie Reuters.

Într-o altă postare, poliția a precizat că nu deține informații despre un posibil suspect și că se află la fața locului investigând incidentul. Aceștia nu au oferit detalii privind un eventual motiv.

Separat, duminică, un dispozitiv improvizat a explodat în Norvegia, la ambasada SUA din Oslo, iar poliția încă îl căuta pe suspect, cu o posibilă legătură cu războiul din Iran fiind printre pistele de investigare.

În New York, doi bărbați au fost inculpați pentru terorism după ce au aruncat o bombă artizanală asupra unor protestatari anti-islam, în weekendul trecut.

Recomandarea video

BREAKING Statele Unite sunt interesate de trimiterea de avioane la baza de la Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
G4Media
Președintele Volodimir Zelenski vine joi în România. Liderul ar urma să se întâlnească cu președintele Nicușor Dan
Gandul
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
Libertatea
Pensia poate crește cu sute de lei pentru această categorie de români! Documentele pe care trebuie să le depui la Casa de Pensii
CSID
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor